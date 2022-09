Fosta iubită a lui Ion Țiriac care și-a găsit marea dragoste în America: ”E cea mai frumoasă relație”. Bărbatul are 7 copii!

Fosta cântăreață Anamaria Ferentz (46 de ani), cunoscută în România și pentru relația amoroasă pe care a avut-o cu miliardarul Ion Țiriac, trăiește de mult timp în America, acolo unde și-a găsit partenerul de viață perfect.

În cea mai recentă declarație a sa, pentru ciao.ro, Anamaria Ferentz și-a relatat cu lux de amănunte vacanța pe care și-o petrece în Hawaii alături de iubitul american.

”Am venit pentru a doua oară în Hawaii, în Maui, unde ne place foarte mult. Peisajele sunt de vis și nu îți ia mult timp până începi să te relaxezi total! Am făcut prima dată paddle boarding aici pe ocean și snorkeling tot prima dată. Am văzut o mulțime de pești și broaște țestoase foarte mari. Deși mi-era foarte frică să intru în ocean mai departe de țărm, unde mă băgam în apă doar până la brâu. Dar încurajată fiind mi-am depășit frica și am putut să mă bucur de o activitate atât de frumoasă cum e snorkelingul. Lumea acvatică este fascinantă!”, a relatat Anamaria Ferentz, conform ciao.ro.

„Suntem împreună de 7 luni, îl cheamă Douglas și cred că este cea mai frumoasă relație pe care am avut-o până acum. Ori că m-am mai maturizat și văd viața diferit. Sunt mai atentă la timpul prezent, ori că pur și simplu ne potrivim de minune. Amândoi lucrăm cu noi personal, să evoluăm zi de zi din punct de vedere emoțional și spiritual. Și cred că și asta face parte din bunăstarea relației de cuplu”, spunea Anamaria la începutul acestui an, în luna martie.

Deși ea nu are copii, Anamaria Ferentz se bucură din plin de cei șapte urmași ai bărbatului cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

„Apoi mi-am dorit copii dintotdeauna! Nici prin cap nu îmi trecea că voi avea deodată 7 fără să fac vreun efort. Așa că ai grijă ce îți dorești!”, a mărturisit ea.