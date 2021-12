Ana Maria Prodan a reacționat după ce Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită au realizat un pictorial în care par foarte îndrăgostiți.

"Noi nu am divorțat. Băiețelul meu m-a sunat azi plângând. Are 13 ani. A zis: 'Uite ce a făcut tata'. Nici greață nu am simțit. Am realizat că toată bunătatea mea și toată dorința mea de a nu expune familia asta a ajuns să fie călcată în picioare de presă, în primul rând, cu ajutorul soțului meu, Laurențiu Reghecampf.

Nu am putut decât să-i trimit mesaj și să-l felicit. Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro. A considerat că 25 de milioane de lei vechi sunt suficienți și nu a crezut că trebuie să vină să-l îmbrățișeze măcar.

"Ii spun să-l țină la el pe băiatul nostru și spune că îi e frică de COVID"

Cred că suferința copilului meu este atât de mare încât Reghecampf să înțeleagă că relația se poate termina, dar relațiile nu trebuie făcute public. Lumea trebuie să știe că nu-l interesează ce face copilul. Îl rog să-l ia când sunt plecată din țară. Spune că îi e frică să nu ia covid și așa mai departe. A spus despre fete, pe care le-a crescut de la 5 ani, că nu sunt fetele lui.

Îl iertam în lacrimi, explicându-i că tot ce se construiește în lumea asta este familia. Nu văd decât niște fotografii cu mine în presă pe care le are doar soțul meu și atât. Fotografiile lui cu amanta sunt jenante. Îl batjocorești sistematic pe acest copil. De doi ani nu mi-am luat avocat și am acceptat orice ordonanță.

Este dorința femeii alături de el să facă pictoriale. El a amenințat multe persoane care au avut fotografii sau videoclipuri cu ea. L-am salvat să nu i se facă dosar penal. Bărbatul de care m-am îndrăgostit era matrița perfectă. Cineva trebuie să-l oprească. Acel cineva trebuie să fiu eu. Cât de mic poate fi un bărbat!", a declarat Anamaria Prodan, joi seară, la Realitatea Plus, citată de digisport.ro.