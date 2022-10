Ana Maria Prodan și Codrin Ștefănescu, din nou împreună! "Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii "

Ana Maria Prodan a reînodat o legătură mai vechi cu Codrin Ștefănescu, care i-a fost iubit în tinerețe.

Politicianul, fondator al Partidului Alianța pentru Patrie și-a convins fosta iubită, actualî prietenă, să se înscrie în gruparea politică pe care o conduce, iar aceasta a acceptat, precizând că în tot scandalul cu Laurențiu Reghecampf, Ștefănescu i-a fost alături non-stop.

Prodanca a publicat o scrisoare manifest în care explică că vrea să lupte pentru a schimba felul în care femeile sunt privite în societate.

„Numai acele femei care au trecut prin situații similare știu cât de tare doare să vezi cum ți se destramă lumea pe care ai construit-o cu sacrificii, cu renunțări, în care ai pus toată ființa ta.

Fiecare femeie mândră, orgolioasă, care își cunoaște adevărata valoare, care se prețuiește și are încredere în forțele ei, hotărâtă să lupte până la capăt pentru dreptate și pentru drepturile ei, știe ce simți când ești trădată.

Cum rămâi fără respirație și vrei să mături totul în calea ta, să urli, să spargi, să distrugi totul, să îți smulgi pielea de pe tine și carnea de pe oase, în speranța deșartă că durerea trădării se va diminua cât de cât.

Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii! Laur a fost, alături de copiii mei, centrul universului meu. L-am ridicat, l-am așezat pe cel mai de preț piedestal, l-am promovat, i-am oferit întreaga mea viață, forță, bani, tot.

Iar recunoștința lui, respectul lui pentru că i-am închinat fiecare respirație a mea, îl știți: altă femeie, un copil cu ea, minciuni, lipsă de respect, lașitate”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Codrin Ștefănescu a fost împreună cu Ana Maria Prodan acum 25 de ani. "Am fost împreună cu Anamaria prin ’90, când eram puşti, din '95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf", a povestit politicianul.

Un alt susținător al Partidului Alianța pentru Patrie este Liviu Dragnea.