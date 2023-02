Ana Maria Prodan, despre noul ei iubit: "Este atât de mare, puternic, mândru, deștept, influent, bogat, miraculos, uluitor"

Ana Maria Prodan are un nou iubit FOTO Facebook

Ana Maria Prodan pretinde că iubește și este iubită, după despărțirea de Laurențiu Reghecampf, pe care n-a ratat nicio ocazie de a-l jigni după despărțirea lor.

Prodanca susține acum că e foarte fericită în brațele noului ei iubit, deși nimeni nu știe cine este acesta.

"După 50 de ani de muncă, zic eu că merit să fiu iubită, răsfățată, tratată ca o regină, respectată, iar regele meu este atât de mare, puternic, mândru, deștept, influent, bogat, miraculos, uluitor încât n-aș vrea să sufere restul când l-ar vedea.

Și de asta îl țin așa ascuns, și din acest motiv avem convenția asta să trăim frumos, nu în ziar. Vă doresc și vouă măcar o unime din fericirea și liniștea pe care mi le-am căpătat eu”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Antena Stars.

Tot din informațiile lansate de ea, presupusul iubit nu este român, dar nici arab, și este și el divorțat.

"Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, și copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, pentru spynews.ro.

"Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere, pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am să trăiesc în liniște, frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”, a mai afirmat Anamaria Prodan.