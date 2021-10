Scrimera Ana Maria Popescu îngrozită de situația din Romania! Reacția virulentă a sportivei

Scrimera Ana Maria Popescu a declarat, miercuri, că se va programa pentru a se vaccina cu doza booster şi că este îngrijorată de ceea ce se întâmplă în România şi în lume cu pandemia de coronavirus.



Vicecampioana olimpică la spadă la JO de la Tokyo a spus că speră ca să nu se anuleze şi ultima competiţie din acest an, etapa de Cupă Mondială de la Tallin.

"Urmează (n.r. - să se vaccineze cu a treia doză). Sunt vaccinată cu ambele doze, am împlinit şase luni de curând şi urmează să mă programez pentru doza a treia. Mă sperie ce se întâmplă în România, mă sperie ce se întâmplă în lume, mă sperie că iarăşi mi s-au anulat competiţiile.

Trăim o perioadă destul de grea şi consider că ar trebui cu toţii să scoatem în evidenţă şi lucrurile bune care ni se întâmplă zilele acestea, nu doar partea aceea mai întunecată a vremurilor pe care le trăim.

Sperăm că va fi organizată, la finalul lunii noiembrie, Cupa Mondială de la Tallin, avem semnale bune momentan, a fost trecută în calendarul oficial. Nu ştim ce se întâmplă până atunci, pentru că aşa am ştiut şi despre Campionatul European până-n ultima secundă, când a fost anulat. Sperăm că vom fi prezenţi la Tallin pentru ultima competiţie a sezonului" a declarat scrimera.

Ea a precizat că nu a luat încă o decizie dacă va mai continua activitatea sportivă după acest sezon.

"Trebuie să recunosc că este din ce în ce mai greu să-ţi găseşti motivaţia să mergi în sala de antrenament, am trecut o dată prin acest episod, numai că atunci ştiam că mă aşteaptă Jocurile Olimpice şi nu-mi permiteam să fac paşi greşiţi. Dar şi de această dată, după o pauză destul de lungă, simt că m-am recuperat, mi-e dor de scrimă, mi-e dor să-mi măsor forţele cu adversarele mele şi sper să am ocazia în noiembrie să fac acest lucru", a adăugat Ana Maria Popescu.

Legat de vaccinare, înotătorul David Popovici le recomandă oamenilor să facă doar ce le dictează conştiinţa: "Eu m-am vaccinat. Vă recomand să faceţi ce vă spune instinctul, dacă vreţi să faceţi, faceţi-o, dacă nu, nu. Nu ştiu dacă o voi face (n.r. - doza a treia) Văd cum mă... Nu ştiu, habar n-am, încă sunt minor, nu mă ocup cu asta."

El a decis să rămână pentru moment în România şi să-şi continue pregătirea în ţară.

"Urmează nişte campionate europene în bazin scurt, există o etapă mondială în bazin scurt, iar mondiale în bazin scurt, naţionale în bazin scurt, deci vine sezonul înotului în bazin semiolimpic. Nu prea ţin momentan legătura cu fanii, tocmai de asta am vrut să ies de pe social media, pentru că şi multă atenţie strică şi am luat decizia de unul singur că mai să iau o pauză, văd cum mă simt şi e mult mai bine.

Toate laudele mă fac umil, să zicem, nu cred că mă caracterizează neapărat, dar le apreciez pe ale fiecăruia, cum vrea fiecare să mă numească, chiar dacă e la un grad superlativ, însă eu înot, am 17 ani şi mă concentrez pe munca în bazin şi pe ceea ce înseamnă disciplina. Vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul meu, cu echipa de pregătire fizică pe care o am eu, kinetoterapeuţi, masori, şi implicit, dacă se va întâmpla asta, probabil că ar trebui să rămân în România şi pentru studii, dat fiind că este o echipă atât de mare şi eu vreau să rămân împreună cu ea.

Implict asta însemană că trebuie să-mi continui studiile în România. Dar nu rămân aici tocmai pentru că vreu să fac asta, să continui studiile în România, rămân pentru că vreau să continui cu înotul, cu oamenii pe care îi am în jurul meu, echipă de calitate şi în care am maximă încredere, aşa că asta este situaţia. Mai toate lucrurile de care aş putea eu să dispun în America fac parte numai din parteneri de antrenament extrem de pregătiţi sau la nivelul meu sau şi mai sus.



Numai că, din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am acum şi cu oamenii care mă susţin şi mă sprijină mi-e foarte bine aici. A contat foarte mult (n.r. - discuţia cu Robert Glinţă), pentru că am foarte multă încredere în Robert, suntem colegi, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar zice numai adevărul, am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, numai că am încercat să le judec obiectiv şi pe cât de imparţial am putut", a afirmat Popovici.

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că aproape întreaga delegaţie care va participa la JO de iarnă de la Beijing este vaccinată.

"Noi suntem în parteneriat cu Institutul Cantacuzino, urmează competiţii la care sportivii români vor participa. La JO de la Beijing, din 2022, toată lumea trebuie să fie vaccinată, nu se permite accesul în China dacă nu eşti vaccinat, doar cu carantină prealabilă de 21 de zile, dar procentul este unul aproape de sută la sută în ceea ce priveşte acest subiect şi este un gest de normalitate în această perioadă.

Sportul reprezintă acea pandemie pozitivă din mai multe puncte de vedere şi noi suntem încântaţi că putem oferi acea speranţă, acea încredere tuturor celor care practică sportul şi să-i invităm pe cei care nu practică sportul să se înscrie în această echipă, cultură de a face sport", a spus Covaliu.