Cine e Ana-Maria Mărgean, fetița ventriloc care a uimit America: ”Un copil blând și bun, analist și cumpătat” VIDEO

Ana-Maria Mărgean, fetița ventriloc de numai 13 ani care a câștigat în 2021 concursul ”Românii au talent”, s-a calificat în finală la o competiție similară la nivel global, America’s Got Talent All Stars, unde sunt invitate doar cele mai bune numere din întreaga lume.

Ediția cu numărul 11 a concursului "Românii au talent", difuzată de Pro TV în 2021, a fost câștigată de tânăra Ana-Maria Mărgean, numerele sale de ventrilocie impresionând atât juriul cât și publicul din fața televizoarelor.

Ads

Ana-Maria nu s-a oprit aici și a izbutit să se facă remarcată și la nivel mondial, la unul dintre cele mai mari show-uri de talente din lume. În fața americanilor, românca a impresionat jurații All Stars, dar și publicul, cu abilitățile sale de a cânta alături de o păpușă cățeluș pe care a făcut-o, la rândul ei, să cânte în fața mulțimii.

"Practic ventrilocia de un an, iar păpușile sunt cele mai bune prietene ale mele. Este mai greu, pentru că am de manevrat două păpuși, cu personalități diferite", a declarat Ana-Maria în 2021, după ce a câștigat ”Românii au talent”.

Ana-Maria Mărgean fost descrisă cel mai bine de Alina Iordache, directoare la Școala Gimnazială "Happy Children Academy", unde tânăra a învățat până în clasa a V-a.

"Când am cunoscut-o pe Ana, avea putin peste 2 anișori. Un copil blând și bun, analist și cumpătat. A fost unul dintre primii copii ai grădiniței noastre. A început cu grupa mini. Am privilegiul să îi cunosc întregul parcurs social și profesional. A crescut alături de noi, zi de zi, timp de 9 ani, am văzut și trăit fiecare treaptă urcată în drumul evoluției și formării ei. Suntem mândri și ne bucurăm că am fost implicați în evoluția acestui minunat copil", ne-a declarat Alina Iordache.