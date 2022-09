Semifinala Anei Bogdan de la WTA Parma nu se mai joacă vineri. Care e motivul și când a fost reprogramată

Ana Bogdan, locul 53 WTA şi favorită 6, urma să evolueze vineri în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Parma, dar ambele meciuri din careul de ași au fost reprogramate.

Ana Bogdan o are ca adversară în semifinale pe sportiva egipteană Mayar Sherif, numărul 74 mondial.

Din cauza ploii, organizatorii de la Parma au luat decizia de a amâna ambele semifinale pentru ziua următoare.

Astfel, duelul Bogdan - Sherif se va disputa sâmbătă, după ora 13.00, după prima semifinală dintre Maria Sakkari și Danka Kovinic, care începe la 11.30.

Tot sâmbătă, nu înainte de oa 19.00, va avea loc finala turneului.

🔸After today's rain, both semifinals and finals will be played tomorrow!

