Probleme mari pentru Ana Bogdan, la Australian Open: "Mai rău decât atunci când am avut Covid!"

Ana Bogdan, locul 63 WTA, a pierdut meciul din primul tur de la Australian Open, fiind învinsă de Anna Bondar, din Ungaria, locul 81 WTA.

Bondar s-a impus cu 6-2, 2-6, 6-3 după două ore de joc și va evolua în turul următor cu Jelena Ostapenko, din Letonia.

Ana a explicat ce nu a mers în jocul ei și a dezvăluit că a avut mari probleme fizice: "La sfârșitul anului trecut m-am îmbolnăvit și trei săptămâni nu am putut face nimic. De fapt, două săptămâni am stat numai în pat. Am venit la începutul lui 2023 în Australia și am încercat să fac în fiecare zi cât mai mult, dar din păcate nu am reușit. De aceea, nu am fost la un nivel bun, nici fizic, nici psihic!", a spus ea la Eurosport.

Tot luni, Jaqueline Cristian, locul 143 WTA, a fost eliminată în primul tur al turneului de Grand Slam Australian Open.

Românca a fost învinsă de favorita 3, americanca Jessica Pegula, scor 6-0, 6-1, în 59 de minute.