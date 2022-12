Ce a pățit Ana Bogdan la turneul de la Limoges: ”Am început să mă simt rău”

Ana Bogdan (54 WTA) a fost eliminată, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Limoges (Franța), de rusoaica Anna Blinkova, scor 1-6, 2-6, la capătul unui meci în care a avut mari probleme.

Ads

Ea a acuzat o stare de rău, din cauza unei viroze respiratorii, care a împiedicat-o să dea tot ce are mai bun pe teren. ”Ce vedeţi în prima fotografie este cum sunt cu adevărat pe teren. Când păşesc pe teren, sunt acolo ca să dau totul. Joc cu inima şi iubesc ce fac!

De această dată nu a fost cum îmi doream să fie, am avut o viroză respiratorie şi am început să mă simt rău din al doilea tur. Am sperat să mă simt mai bine şi să joc în sferturi, aici, la Limoges, dar din nefericire lucrurile s-au înrăutăţit noaptea şi nu am putut face mai mult decât am făcut.

Aleg în fiecare an să joc la acest turneu pentru că fanii şi toţi cei care fac parte din organizarea acestui turneu mă fac mereu să mă simt ca acasă.

Vreau să le mulţumesc din nou pentru susţinere, să îi mulţumesc antrenorului meu pentru sfaturi şi pentru munca depusă împreună, să le mulţumesc familiei mele şi prietenilor, care îmi sunt mereu aproape, şi fanilor mei care sunt alături de mine indiferent de situaţie.

Acum abia aştept să ajung acasă şi să beau o ceaşcă (nu una, probabil 10 ceşti) de cafea lângă bradul de Crăciun şi, bineînţeles, să îl îmbrăţişez pe Zorro”, a explicat Ana Bogdan pe instagram.