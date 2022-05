Ana Bogdan face un meci mare la Roland Garros cu Azarenka, dar ploaia a amânat deznodământul

Ana Bogdan (locul 93 WTA) o întâlnește pe bielorusa Victoria Azarenka (15 WTA) în primul tur de la French Open.

Jucătoarea noastră a fost protagonista unui prim set spectaculos. Condusă cu 4-1 și 5-2, Ana Bogdan a reușit să revină și a împins setul în tie-break.

Azarenka a avut 6-3 în tie-break, dar Ana Bogdan a găsit din nou puterea de a o întoarce pe Vika, salvând cele trei mingi de set ale bielorusei și adjudecându-și tie-break-ul cu 9-7.

La scorul de 7-6, 3-3 partida s-a oprit din cauza ploii, urmând a fi reluată când condițiile meteo se vor îmbunătăți. Partida se joacă pe terenul 14 care nu are acoperiș.

🇷🇴 Ana Bogdan nabs the first set over No.15 seed Azarenka 7-6 (7).#RolandGarros pic.twitter.com/E3lqXnMRGb— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022