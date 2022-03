Ana Bogdan, reacție superbă după meciul cu Yastremska: jurnaliștii străini o aplaudă

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 97 WTA, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7), de jucătoarea ucraineană Daiana Yastremska, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card, în turul I al turneului de categorie WTA 250 de la Lyon.

Jucătoarea ucraineană Daiana Yastremska a vorbit cu imensă emoţie după ce a învins-o pe Ana Bogdan, la turneul de la Lyon, spunând că inima ei este acasă, alături de compatrioţii ei care lupta împotriva invadatorilor ruşi.

"Îmi tremură mâinile. Cu siguranţă îmi voi aminti acest meci. Tocmai am venit dintr-o ţară în care este război şi în care este familia mea. A fost foarte greu din punct de vedere emoţional. Aş vrea să fiu acum acasă, acolo, în ţara mea, dar tatăl meu a insistat să vin aici şi îi mulţumesc directorului turneului pentru wild card, a însemnat mult pentru mine. Vreau să spun că sunt fericită că am câştigat pentru ţara mea, sunt şi tristă în acelaşi timp, dar mulţumesc publicului pentru susţinere. Este uimitor câte mesaje de susţinere am primit, vă mulţumesc. Este foarte dificil, inima mea este acasă şi mintea mea luptă aici. Este foarte greu să-mi găsesc concentrarea şi echilibrul. Această victorie este nimic comparativ cu ceea ce se întâmplă în ţara mea, dar mă bucur că am putut lupta în seara asta pentru ţara mea. Sunt foarte mândră de ucraineni, sunt eroi cu adevărat şi sper că totul se va termina curând", a declarat ea, la interviul după meci.

Și Ana Bogdan a fost emoționată. Ea a transmis un mesaj: "Azi a fost ziua ta.. și meriți în totalitate. A fost cel mai greu meci de tenis pe care l-am jucat din punct de vedere al emoțiilor, al sentimentelor. Fie ca Dumnezeu să te protejezi pe tine, pe sora ta și pe toată familia".

Jurnalistul specializat pe tenis Jose Morgado a comentat: "Bogdan a pierdut, dar totodată a a și câștigat"

Bogdan lost, but won today as well: ) https://t.co/lKSdS3l7Cx— José Morgado (@josemorgado) March 1, 2022

