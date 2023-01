Ana Bogdan își calcă în picioare fostul antrenor: "Are probleme la cap" Ce reacție a avut francezul

Ana Bogdan a avut o colaborare de scurtă durată cu francezul Thomas Drouet, cel care a antrenat-o și pe Jaqueline Cristian.

Eliminată din turul unu de la Australian Open de Anna Bondar, din Ungaria, Ana Bogdan a povestit experiența australiană și coșmarul prin care a trecut odată cu angajarea lui Drouet.

„Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată!”, a spus Ana Bogdan pentru ProSport. Jucătoarea noastră ar fi fost jignită de antrenorul francez.

„Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capu’! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită!”, a mai declarat ea.

Drouet este cel care i-a propus Anei Bogdan să o antreneze după întreruperea colaborării cu Jaqueline Cristian.

„El (n.r. Thomas Drouet) m-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, în inter-sezon, nu voiam să încep atunci. I-am spus să începem în decembrie, la început

N-am mers fără cap! Adică nu am zis Ăsta este omul și merg cu el înainte. Nu știi niciodată și am avut ochii destul de deschiși. A fost bine că am făcut așa!", a explicat ea.

Problemele de comportament ale francezului au fost remarcate și de un alt antrenor din circuit, Sascha Bajin. Acesta a replicat la o postare pe twitter, spunând că și el a avut o discuție aprinsă cu francezul, care și-a pierdut cumpătul:

Yeah I had a little encounter with him in Dubai where he lost his temper towards me as well. All I actually asked was for him to wipe down the bike after he used it and left a puddle of sweat around it 🤷🏽‍♂️ For that I got yelled at by him who am I to tell him what to do 😳— sascha Bajin (@BigSascha) January 17, 2023

Drouet a scris si el pe Instagram: "Știți cum e zicala, nu putem mulțumi pe toată lumea. Perioada de încercare n-a fost concludentă așa că am decis să oprim colaborarea"