Ana Birchall, despre reținerea fugarului Dragoș Săvulescu: „Mandatul european de arestare trebuia revocat după sentinţa din Italia”. Acuzaţii la adresa lui Stelian Ion

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a declarat joi, 12 august, că din punct de vedere legal, reţinerea lui Dragoş Săvulescu în Grecia poate fi considerată o „privare nelegală de libertate”.

”Mandatul european de arestare (…) se retrage atunci când executarea mandatului european a fost refuzată de un alt stat”, a transmis Birchall, care cere Ministerului Justiţiei să anunţe dacă a cerut instanţei retragerea mandatului. Birchall acuză grave erori în derularea procedurilor şi face acuzaţii la adresa ministrului Stelian Ion.

”După ce a râs în nas autorităţilor române din vila luxoasă din Italia, ar fi chiar culmea ca acum Dragoş Săvulescu să solicite şi daune de la statul român pentru că fost arestat ilegal în Grecia, căci, strict legal, reţinerea lui poate fi considerată o privare nelegală de libertate datorită unor grave erori comise de autorităţile responsabile din România! Nu degeaba le-a cerut ieri grecilor să îl extradeze în Italia şi nu în România”, a scris, joi, pe Facebook, Ana Birchall.

Aceasta explică faptul că, potrivit legii, ”mandatul european de arestare în vederea executării unei pedepse stabilite printr-o hotărâre definitivă în România, emis de instanţa de executare din România, se retrage atunci când executarea mandatului european a fost refuzată de un alt stat pentru faptul că a recunoscut hotărârea pronunţată de statul român, a preluat executarea pedepsei şi a adaptat pedeapsa potrivit legii statului căruia i s-a cerut executarea”.



”Altfel spus, nu pot coexista două hotărârii de condamnare privind aceeaşi pedeapsa, una pronunţată de statul român şi altă de recunoaştere a statului străin ( în cazul de faţă Italia), întrucât ar fi încălcat principiul de drept "ne bis în idem" în componentă referitoare la executarea pedepsei. Aplicate aceste principii la cazul concret, dacă lui Dragoş Săvulescu i-a fost recunoscută hotărârea de condamnare în Italia şi a fost preluată executarea, instanţa de executare din România corespunzătoare instanţei care a pronunţat hotărârea de condamnare, după informarea primită de la statul italian cu privire la motivul de refuz a executării mandatului european de arestare întrucât a recunoscut hotărârea de condamnare şi a preluat executarea, avea obligaţia legală să retragă mandatul european de arestare şi mandatul de executare a pedepsei”, a mai declarat fostul ministru al Justiţiei.

Aceasta susţine că, cel care a primit o pedeapsa în România recunoscută de alt stat, nu mai poate fi arestat în baza unui mandat european de arestare, aşa cum s-a întâmplat cu Săvulescu în Grecia.

”Deci, atât Ministerul Justiţiei, ca autoritate centrală de informare, cât şi instanţa de executare, trebuia şi putea să cunoască despre existenţa hotărârii de recunoaştere şi de preluare a pedepsei în Italia. Legal, Ministerul Justiţiei avea obligaţia să informeze instanţa de executare din România despre existenţa hotărârii de recunoaştere şi de preluare a pedepsei în Italia cu consecinţele şi efectele legale aferente: retragerea tuturor formelor de executare emise în baza hotărârii de condamnare, respectiv mandatul european de arestare şi mandatul de executare a pedepsei. Pentru că aceste formalităţi nu au fost îndeplinite, astfel cum rezultă din informaţiile publice, Săvulescu a fost arestat în Grecia în baza unui mandat european de arestare care conform legii trebuia retras imediat după ce hotărârea de condamnare a fost recunoscută de Italia”, a mai afirmat Birchall.

Aceasta cere Ministerului Justiţiei să comunice dacă a făcut informarea către instanţa de executare pentru a fi retras mandatul european de arestare.

”Din informaţiile publice, aflăm că se propagă o mare victorie cu arestarea lui Săvulescu în Grecia. Total eronat şi fără suport legal pentru necunoscători printre care se numără şi Stelian Ion care încearcă acum să ne comunice că MJ are doar atribuţii administrative. Nimic mai fals! MJ are doar atribuţii administrative numai în lipsa de curaj şi de asumare a lui Stelian Ion! Şi eu am sperat că cererea de extrădare către România va fi admisă până la apariţia comunicatului MJ. După ce am citit comunicatul MJ am rezerve că acest lucru se va întâmplă şi cel mai probabil Săvulescu se va întoarce liniştit în vila sa de lux din Italia! Sper să mă înşel dar după ce am citit şi motivarea CAB e greu de înţeles erorile care s-au comis în această procedura de extrădare de către autorităţile din România! Erori comise din neştiinţă de carte, neglijenţă ... sau poate intenţionat, nu?”, a mai scris Birchall.

Fostul acţionar de la Dinamo Dragoş Săvulescu, care fusese reţinut în insula grecească Mykonos, a fost pus sub control judiciar şi nu poate părăsi teritoriul statului elen până când se va judeca solicitarea de extrădare. Termenul a fost stabilit pentru septembrie.

Ministerul Justiţiei a transmis că instanţa din Republică Elenă este competentă să decidă asupra modalităţii de executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui Săvulescu şi predării persoanei solicitate.

"Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, nu este implicat în procedură şi nu a fost solicitat, până în prezent, în vederea facilitării comunicării de către instanţe", a precizat instituţia.