Câini de luptă uriași, liberi lângă Lacul Morii din București: "Erau cupluri care se plimbau, bicicliști, se putea repeta tragedia"

Un bucureștean povestește cum s-a întâlnit seara cu doi câini de luptă de peste 50 de kilograme, care circulau liberi pe esplanada care înconjoară Lacul Morii din Sectorul 6.

Doi câini de rasă Amstaff au speriat mai mulți bucureșteni care se plimbau pe lângă Lacul Morii, zonă în care o femeie a fost atacată și ucisă de o haită de câini, cu o lună în urmă.

Un bărbat a sunat la 112 să anunțe autoritățile că doi câini Amstaff umblă liberi, după cum a relatat pe un grup de pe Facebook.

"5 minute la 112, mi se pare enorm de mult"

"În această seară, am lăsat copilul la antrenament și am plecat cu un alt părinte să ne plimbăm pe Lacul Morii. La o distanță de cca 600-700 m de Dinamic Parc, au trecut pe lângă noi 2 câini de luptă Amstaff, care aveau peste 50 kg. Am sunat la 112. Conversația la 112, a durat 5 minute. Este incredibil domnule Ciprian Ciucu. În timp ce vorbeam la 112 am văzut o mașină care circula cu viteză, venea spre noi să ne avertizeze că sunt 2 câini de luptă care umblă liberi. Am sunat la Poliția Locală să mă interesez dacă i-au găsit. Ajunseseră la podul de la insulă.

5 minute la 112, mi se pare enorm de mult. Erau cupluri care se plimbau, bicicliști, se putea repeta tragedia de acum câteva săptămâni.

Felicitări polițistului de la poliția locală care m-a sunat și care a reușit să găsească câinii."

Reacția primarului Sectorului 6

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a intervenit în discuția de pe grupul de Facebook și răspuns, printr-un comentariu:

"Bună ziua! Știu cazul, m-au informat colegii de la poliția locală. Noi am anunțat imediat ASPA, polițiștii locali au fost permanent în zonă, ASPA a venit și a capturat aseară cei doi câini."

Bărbatul care a povestit pe Facebook întâmplarea i-a atras atenția primarului cu privire la durata conversației pe care a avut-o cu 112:

"ASPA a fost anunțată de mine. 112, mi-a făcut legătura cu Jandarmeria, Jandarmeria, cu ASPA, iar ASPA mi-au spus că sună dânșii la Poliția Locală. Toată aceasta procedură, a durat 5 min, minute în care cineva putea fi atacat."

După tragedia din ianuarie de la Lacul Morii, când Ana Oros a fost ucisă de o haită de câini, ASPA a demarat o acțiune de capturare a câinilor din zonă.

Printre cei 14 câini capturați pe data de 22 ianuarie, se afla și un metis de Amstaff care nu era înregistrat.