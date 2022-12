Fotbalist iranian de 26 de ani, condamnat la moarte! Sindicatul jucătorilor a luat atitudine și cere anularea pedepsei

FIFPRO, federația internațională a asociațiilor fotbaliștilor profesioniști, a reacționat la știrea conform căreia fotbalistul iranian Amir Nasr-Azadani urmează să fie executat.

Amir Nasr-Azadani a fost acuzat de oficialitățile iraniene de uciderea colonelului Esmaeil Cheraghi și a doi membri a temutei forțe paramilitare Basij.

Totuși, fotbalistul nici măcar n-ar fi fost în zona în care ar fi fost omorâți aceștia, fiind "vinovat" doar de participarea la protestele care au loc în Iran în ultimele săptămâni.

Amir Nasr-Azadani a fost obligat să mărturisească la televizunea publică implicarea sa în crime.

Azadani a cerut ajutorul FIFA, iar sindicatul fotbaliștilor profesioniști, FIFPRO, a lansat un mesaj pe twitter: "Suntem șocați de relatările potrivit cărora fotbalistul profesionist Amir Nasr-Azadani se confruntă cu execuția în Iran după ce a militat pentru drepturile femeilor și libertăți fundamentale în țara sa.

Suntem solidari cu Amir și solicităm anularea imediată a pedepsei sale".

Amir Nasr-Azadani a jucat ultima oară la Tractor Sazi, unde a fost antrenat de legenda fotbalului galez John Toshack.

La Cupa Mondială din Qatar fotbaliștii Iranului au refuzat să cânte imnul în meciul de debut, cel contra Angliei, în semn de protest față de atrocitățile comise de guvernul de la Teheran.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022