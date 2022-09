Propagandist rus, comentariu după discursul lui Putin: "Îi vom ucide pe toți, vom jefui pe oricine avem nevoie și totul va fi cum ne place" VIDEO

Un blogger militar rus care a participat la discursul susținut de Putin la Kremlin s-a înfierbântat teribil și a făcut un live la final.

Bloggerul pro-război cu numele Vladlen Tatarsky s-a filmat în Sala Mare a Kremlinului, adaugând un comentariu odios după discursul lui Putin:

„Îi vom cuceri pe toți, îi vom ucide pe toți, vom jefui pe oricine avem nevoie și totul va fi așa cum ne place”, a spus Tatarsky în discursul live de pe canalul personal de social media.

"We'll conquer everyone, we'll kill everyone, we'll loot whoever we need to, and everything will be just as we like it."

Via @mjluxmoore

pic.twitter.com/FB0da0CuLn— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 30, 2022