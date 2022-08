Mega Image, ”surprinsă” de amenda-record de 2 milioane de euro primită de la Consiliul Concurenței. Compania se va adresa instanțelor

Mega Image a reacţionat după ce a primit pe 28 iulie o amendă de aproximativ două milioane de euro din partea Consiliului Concurenței.

Comerciantul este acuzat că nu a oferit informații exacte despre prețurile pe care le practică pentru anumite produse de bază.

Consiliul Concurenței a solicitat principalelor lanțuri de magazine informații despre prețul de achiziție și pe cel de comercializare, în cadrul unui studiu legat de produsele de bază. Autoritățile explică faptul că au identificat o serie de neconcordanțe în informațiile pe care le-au primit de la Mega Image.

Printre produsele pentru care oficialii Consiliului Concurenței au cerut informații se numără și uleiul de floarea-soarelui.

Reprezentanții Mega Image au comunicat în prima parte a a acestui an un preț de 3,69 lei, iar produsul nu se regăsea în magazine la preţul indicat.

Reacția Mega Image după amenda de 2 milioane de euro

Reprezentanții Mega Image au oferit o reacție oficială:

"Compania Mega Image își prezintă public punctul de vedere cu privire la decizia de sancționare emisă împotriva sa de către Consiliul Concurenței pentru o presupusă faptă de comunicare de informații inexacte privind prețurile unor produse de bază."

"Mega Image își manifestă surprinderea cu privire la decizia adoptată de către Consiliul Concurenței, care a dispus sancționarea societatii noastre, într-o manieră fără precedent, cu aproximativ 2 milioane de euro, pentru o presupusă faptă de comunicare către autoritate a unor informatii inexacte privind preturile unor produse de baza."

"Vorbim aici despre o solicitare de informatii extrem de voluminoase, la care Mega Image a raspuns prompt și care a presupus centralizarea unui volum considerabil de date, într-un termen foarte scurt. Au fost extrase, centralizate si transmise catre autoritate prețuri de achiziție și de vânzare pentru sute de linii de produse, în mai puțin de două săptămâni.

Dintre toate produsele, o mică parte nu se mai livrau la depozitele Mega Image în perioada de referință (fiind inactive), însă puteau fi găsite în continuare de catre consumatori în rețeaua noastră de magazine, în limita stocurilor rămase.

Din dorința unei comunicări cât mai transparente cu autoritatea, precum și pentru a nu omite prețuri ale produselor care se mai puteau regăsi fizic în magazine (chiar și în cantități reduse), am comunicat Consiliului Concurenței atât preturi pentru produse active, cât și pentru produse inactive, oferind autoritatii chiar mai multe date decât cele solicitate, revenind ulterior cu toate clarificarile necesare in acest sens. Apreciem ca aceasta actiune nu poate fi considerata o fapta de comunicare a unor informatii inexacte, mai ales in contextul explicatiilor ample oferite autoritatii."

"Constatam totodată că modalitatea de comunicare a acestei amenzi a Consiliului Concurentei către publicul larg riscă să creeze impresia greșită că societatea noastră ar fi indus în eroare consumatorii. Facem precizarea că, potrivit deciziei de sanctionare care ne-a fost comunicată astăzi, sancțiunea aplicată se referă la furnizarea de informații exclusiv către Consiliul Concurenței și care nu au ajuns în niciun fel la public, fiind destinate strict unei analize interne a autorității.

Mai mult, până la acest moment, examinarea nu a condus la nicio concluzie formală, astfel încât să se poată afirma că datele furnizate au produs orice fel de dezinformare la nivelul autorității, cu atât mai puțin al consumatorilor.

De altfel, dacă sancțiunea s-ar fi aplicat pentru încărcarea de informații incorecte în platforma Monitorul Prețurilor, destinată consumatorilor, la care face referire comunicatul de presă al Consiliului Concurenței, atunci amenda aplicabilă nu ar fi putut depăși suma de 50.000 lei, conform Legii concurenței."

"Menționăm că societatea noastră a răspuns întotdeauna cu promptitudine și în mod eficient la o multitudine de solicitări de informații ale Consiliului Concurenței de-a lungul anilor si a contribuit voluntar la lansarea platformei Monitorul Prețurilor încă din anul 2019, aflându-se mereu intr-o relatie de buna colaborare cu autoritatea."

"Este inexplicabilă amenda-record aplicată companiei noastre – care depaseste cu mult valoarea cumulata a tuturor amenzilor aplicate vreodată in istoria Consiliului Concurentei pentru fapte similare. De altfel, din verificările noastre, amenzile anterioare aplicate de autoritate pentru furnizarea de informații incorecte au vizat doar situații de refuzuri sau omisiuni repetate de transmitere de informații, cu scopul de a le ascunde sau de a le sustrage de la aplicarea legii – ceea ce nu este in niciun caz situația Mega Image, care nu ar fi putut beneficia în niciun fel de furnizarea unor astfel de date.

Evident, față de o astfel de decizie care deviaza de la practica cunoscută și constantă a autorității de concurență, Mega Image se vede nevoită să își exercite dreptul la apărare în fața instanțelor de judecată."

"Asiguram clientii nostri ca Mega Image actioneaza intotdeauna cu buna credinta si cu respect fata de consumatori si ca acordam o atentie deosebita aplicarii normelor legale."