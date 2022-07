Decizie de ultimă oră a actriței Amber Heard în procesul pierdut cu Johnny Depp. Ce-au cerut avocații

Avocaţii lui Amber Heard au cerut vineri anularea verdictului procesului ei contra lui Johnny Depp, potrivit cotidianului britanic The Guardian.

Într-un document de 43 de pagini, avocaţii actriţei cer şi anularea celor 10 milioane de dolari despăgubiri pe care ea trebuie să le plătească fostului soţ. Ei consideră probele contra ei nefondate.

Amber Heard asigură din nou în acest text că Johnny Depp nu şi-a pierdut rolul în franciza "Piraţii din Caraibe" din cauza articolului publicat de ea în The Washington Post în care îl acuză de violenţă domestică.

Amber Heard critică şi o judecată prea severă contra ei. Potrivit actriţei, unul dintre juraţi nu a fost ales potrivit regulilor. Într-un e-mail trimis site-ului de specialitatea Courthouse News, avocatul lui Johnny Depp, Ben Chew, a respins acest document: "Este exact ceea ce aşteptam. Este mai lung decât am prevăzut şi nu aduce mare lucru în plus".

Avocata lui Amber Heard, Elaine Bredehott, indicase la sfârşitul lunii iunie că actriţa vrea să facă recurs. A doua zi după verdict, ea a indicat că actriţa nu ar putea "în niciun caz" să plătească 10 milioane daune lui Johnny Depp.

Juraţii au condamnat-o iniţial pe Amber Heard la plata a 15 milioane de dolari daune fostului soţ, sumă reducă la 10,35 milioane de dolari din cauza unei legi locale care plafonează daunele.

Johnny Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard pentru calomnie din cauza unui articol publicat de The Washington Post în 2018. Starul din "The Pirates of the Caribbean" a cerut despăgubiri de 50 de milioane de dolari, susţinând că editorialul i-a distrus cariera şi reputaţia.