Luca Niculescu, rechemat din funcția de ambasador în Franța. Cine i-ar putea lua locul

Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 11 iulie, decretul privind rechemarea lui Luca Niculescu din calitatea de ambasador al României în Franța, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Ads

Luca Niculescu a fost ambsadorul României la Paris timp de șase ani.

A devenit ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Franţa, Principatul Monaco şi Principatul Andorra, la începutul lui 2016. În februarie 2019, a fost ales Preşedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franţa (GAFF).

Imediat după publicarea anunțului Administrației Prezidențiale, Luca Niculescu a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, în care a vorbit despre experiențele care l-au marcat în cei șase ani în care a reprezentat România din poziția de ambasador.

"A fost o mare onoare să reprezint România în Franța timp de peste șase ani. În toată această perioadă, am lucrat zilnic pentru ca relația atât de specială dintre București și Paris să fie și mai strânsă, ca legăturile dintre noi să fie și mai puternice, în toate domeniile. Pentru că, fie că vorbim despre politică, economie, cultură, apărare, societate civilă, parteneriate între localități – nu există un singur sector în care relațiile noastre să nu fie de o mare intensitate. Când vine vorba despre Franța, "românii au memoria inimii", după cum spunea Titulescu. A fost, de asemenea, un privilegiu să reprezint România în Principatul Monaco și Principatul Andorra. Iar, dincolo de chestiunile bilaterale, am avut marea șansă sa promovez alte dosare pasionante – cum ar fi aderarea la OCDE, unde procesul a început cu succes. Sau relația tot mai puternică cu Organizația Internațională a Francofoniei.

Ads

Voi spune puțin despre acești șase ani acum, chiar dacă ar fi foarte multe de spus, atât de bogați au fost. Cred că, dintre toate experiențele de aici, cel mai mult m-au marcat întâlnirile cu oamenii. Au fost sute de întâlniri memorabile cu francezi și români, oameni datorită cărora conexiunile dintre țările noastre sunt aparte. Le mulțumesc pentru că au împărtășit cu mine trăirile și experiențele lor și că am putut lucra împreună. Le mulțumesc românilor din Franța, de la care am avut atât de învățat. Dar lista celor cărora ar trebui să le mulțumesc e foarte-foarte lungă. Așa că mă voi opri doar la mulțumirile pentru extraordinarii colegi de la Ambasadă, fără de care nu am fi realizat ce am realizat în acești ani.

O etapă se apropie de sfârșit, o alta se pregătește să înceapă. Și va fi tot pentru România", a scris Niculescu.

Cine e Luca Niculescu

Jurnalist, iar din 2000 redactor-şef al postului de radio RFI România, Luca Niculescu şi-a construit o carieră cu predilecţie în domeniul relaţiilor internaţionale: realizator, din 2006, al emisiunii „Afaceri externe” la canalul de televiziune Money Channel; moderator al mai multor emisiuni la canalul public TVR 1, între 2007-2012: „Arena publică”, „Europa ne priveşte” şi „Fără frontiere”, conform prezentării de pe site-ul MAE,

Ads

Din 2012, Luca Niculescu a moderat emisiunile „Imparţial” şi „Paşaport diplomatic” la Digi24.

A fost, totodată, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franţa (France Info, France Culture, France Inter, TV5 şi cotidianul Libération).

Potrivit unor surse Ziare.com, în locul său la Paris va fi numită Luminița Odobescu, ambasador și diplomat de carieră, care deține funcția de consilier prezidențial pentru afaceri europene din data de 30 noiembrie 2021. Aceleași surse arată că Luca Niculescu urmează să primească o nouă funcție importantă în stat.