Sportiva americană Amanda Anisimova, locul 25 mondial şi cap de serie 20, va fi adversara Simonei Halep în sferturi la Wimbledon.

Anisimova a trecut de franceza Harmony Tan, scor 6-2, 6-3.

Românca are 2-1 în meciurile directe cu Anisimova, pe care a întrecut-o recent la Bad Homburg, pe iarbă, cu 6-2, 6-1, în sferturi. Americanca a câştigat primul lor duel, în 2019, în sferturi la Roland Garros, cu 6-2, 6-4, iar Halep şi-a luat revanşa un an mai târziu, în turul al treilea al Openului Franţei, cu 6-0, 6-1.

Ads

Amintindu-și de ultimul meci cu Halep, Anisimova a recunoscut superioritatea româncei, dar a precizat că a evoluat cu o ușoară accidentare.

"Am jucat cu Halep acum ceva mai mult de o săptămână, e foarte greu să joci împotriva ei pe iarbă. A jucat foarte bine în acea partidă, dar acel duel a fost foarte greu pentru mine și pentru că am simțit un disconfort la încheietură. Ca atare, nu am fost capabilă să îi ofer cea mai bună replică.

Știu că mă așteaptă un nou meci foarte greu, dar abia aștept să o întâlnesc iar. Sunt sigură că amândouă vom da o luptă pe cinste pentru calificarea în semifinale", a spus Amanda Anisimova, conform wtatennis.com.