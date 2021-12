Amalia Năstase, jignită grosolan pe rețelele sociale: cum a răspuns fosta soție a lui Nasty

Amalia Năstase și soțul ei, Răzvan Vasilescu, au participat la Festivalul Brazilor de Craciun organizat de Salvati Copiii Romania.

Peste 720.000 de euro s-au strâns la această gală.

Ads

Fosta soție a lui Ilie Năstase a venit însoțită de soțul ei Răzvan Vasilescu. "Cei peste 600 000 de copii care nu au avut acces la educație on line in ultimul an sunt o problemă a fiecăruia dintre noi și le multumesc oamenilor care fac ceva pentru ei".

Pe Instagram, oamenii au apreciat pozele și i-au transmis acest lucru. Mai puțin o fată, care a întrebat-o dacă e însărcinată.

"Mi s-au pus foarte multe întrebari în seara asta. Că sunt gravidă nu s-a gândit nimeni să mă întrebe. Merci de întrebare", a răspuns elegant Amalia Năstase.

Ea a purtat o rochie semnată Dana Budeanu.