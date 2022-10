Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase, face un apel urgent către autorități pentru a verifica restaurantele din România.

Femeia consideră că mâncurile pregătire în localurile românesti conțin multe medicamente dăunătoare pentru sănatatea omului.

Amalia Năstase face o comparație între preparatele din Franța și cele din România.

Ads

"Am fost la Paris, n-am mai ținut nici o dietă! Am mâncat de m-am spart. E ceva ciudat că de câte ori plec în străinătate. Nu știu ce băgați în mâncare în România, dar nu mai băgați! De câte ori merg și la Paris, și în L.A. mănânc mult mai mult decât mănânc în România, și dulciuri foarte multe și nu mă îngraș.

Cantitatea de antibiotice pe care o bagă aici în carne este necontrolată! Nimic nu este controlat! De exemplu, pe la restaurante sunt doar câteva unde știi că nu mănânci cu aditivi din ăia. Până și mâncarea reîncălzită e ok, am mâncat la mine în Rahova ani de zile. Nu este, însă, ok să mănânci cu niște prafuri de astea de gust.

Aș face apel la Protecția Consumatorului să se ducă și să facă niște analize din diverse restaurante din București. Adică în București sunt maxim trei-patru restaurante unde poți să mânânci! Orice mănânci, te uiți la tine și te umfli! Și dacă te umfli înseamnă că ăștia sunt aditivi. Sunt unii care metabolizează repede și nici nu bagi de seamă. Dar eu știu cum sunt eu", a spus Amalia Năstase pentru click.

Amalia Năstase și Ilie Năstase au trăit o poveste dragoste timp de 14 ani.

Cei doi au divorțat în 2010 și au împreună două fete.