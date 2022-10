Profesoară îmbrâncită de o elevă de liceu în fața clasei. "Stau aici să-ți fac ție nervi” VIDEO

O filmare realizată săptămâna trecută într-o sală de clasă a unei școli din județul Sibiu s-a viralizat rapid pe grupurile de elevi și pe rețelele de socializare, potrivit OraDeSibiu.ro.

În imagini apar o elevă și o profesoară, între care pare să aibă loc o altercație. Incidentul a avut loc la Colegiul Tehnic „Mediensis” din Mediaș, iar profesoara implicată este chiar directoarea școlii, care a explicat că filmarea reprezintă doar o scurtă parte din ceea ce s-a întâmplat în acea zi în clasă, iar evenimentul este unul regretabil.

Totul ar fi pornit de la eleva care, aflându-se în ultima bancă, a început să deranjeze ora.

"Filmarea este de miercuri. Am avut oră cu clasa a IX-a, învățământ profesional. Încă de la începutul orei, eleva care apare în filmarea, stătea în spate, râdea, făcea gălăgie și deranja ora.

I-am cerut să vină în față, în prima bancă, însă în continuare a vociferat, vorbind urât. Într-un final, fiindcă am insistat, a venit în față. Și-a pus lucrurile pe bancă, a trântit scaunul, apoi s-a așezat. Am rugat-o să nu mai facă asta, dar a continuat cu același gest. I-am spus că dacă o deranjează scaunul, să se ridice în picioare și să-l lase deoparte", a declarat directoarea școlii.

"În acel moment a început să îmi vorbească la per tu, continuând să îl trântească. M-am apropiat de ea și i-am tras scaunul într-o parte, spunându-i că, dacă o deranjează, atunci să stea în picioare.

S-a enervat și a început să țipe, să dea din mâini. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am încercat să o liniștesc, fiindcă nu avea nimeni nimic cu ea. Am rugat-o să stea la oră liniștită dacă dorește, însă nu mă înțelegeam deloc cu ea.

Eu nu am agresat-o pe această fetiță și nici eu nu am fost agresată de ea. Mi-am dat seama că are o problemă, astfel că, la finalul orei, am vorbit cu ea să aflu ce se întâmplă. Am rugat-o să vină cu părinții la școală, mi-a spus că tata nu vine, că mama nu poate, că sunt divorțați și așa mai departe”, a precizat profesoara.