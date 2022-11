Scene de barbarie pe un stadion din Turcia: portarul oaspeților e lovit cu brutalitate de un suporter cu steagul de la colțul terenului VIDEO

O partidă din campionatul Turciei a fost oprită de arbitru după ce un suporter al gazdelor l-a lovit cu brutalitate pe portarul oaspeților.

Meciul dintre Goztepe și Altay (liga a doua turcă) a fost oprit definitiv de arbitru la jumătatea primei reprize. Partida era întreruptă în acel moment și două ambulanțe erau pe teren pentru a acorda îngrijiri suporterilor după ciocniri violente în tribune.

Un suporter de la Goztepe a intrat pe teren, a luat steagul de la colțul terenului și l-a lovit în cap pe portarul lui Altay, Ozan Evrim Ozenc.

Derby-ul Izmirului s-a oprit, iar forțele de ordine au intervenit pentru a opri măcelul între suporterii celor două ehcipe.

The football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022