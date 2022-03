Trei cetățeni ruși - Aleksandr Barabanov, Pavel Primakov și Pavel Machitski - au demisionat luni, 7 martie, din consiliul de administrație al celui mai mare consumator de energie din România.

Producătorul de aluminiu Alro din Slatina este controlat în proporţie de 54,2% de grupul rus Vimetco.

În total, consiliul de administrație de la Alro este format din 11 persoane, dintre care trei erau cetățeni ruși.

”Cel mai probabil, demisiile celor trei din conducerea Alro au legătură cu invazia Rusiei în Ucraina”, au declarat surse oficiale pentru Ziare.com.

Grupul Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa. În România, Alro este cel mai mare consumator de energie din țară.

”Societatea informează investitorii si publicul interesat că a primit astăzi prin corespondență demisiile din Consiliul de Administrație ale domnilor Aleksandr Barabanov, Pavel Primakov și Pavel Machitski”, arată un anunț al Alro, transmis luni Bursei de Valori București (BVB).

Aceștia au fost deja înlocuiți provizoriu cu doi români și un cetățean israelian, Genoveva Năstase, Dragoș Adrian Voncu și Igor Higer.

”Societatea informează investitorii și publicul interesat că, urmare a demisiilor din Consiliul de Administrație ale domnilor Aleksandr Barabanov, Pavel Primakov și Pavel Machitski, a procedat potrivit prevederilor legale prin numirea doamnei Genoveva Nastase și a domnilor Igor Higer și Dragos Adrian Voncu ca administratori provizorii, prin deciziile de astăzi ale Consiliului de Administrație”, arată un alt anunț.

Compania a fost grav afectată de creșterea prețurilor la energie. Astfel, în luna decembrie 2021, Alro a anunțat că activitatea de producţie a aluminiului primar se va diminua, de la cinci hale de electroliză la două hale, ca urmare a creşterii preţului la gaze şi energie electrică. De asemenea, compania urmează să implementeze în acest an şi măsuri de reducere a costurilor şi de eficientizare a activităţii.

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, a înregistrat în anul 2021 o cifră de afaceri de 3,5 miliarde lei, în creștere față de 2,5 miliarde lei în 2020. Profitul net înregistrat de grup în 2021 a fost de 26 milioane lei față de 335 milioane lei în 2020.

Grupului Alro a raportat anul trecut o producție mai mare de aluminiu primar în 2021, de 293.399 tone față de 271.307 tone în 2020.

Alro, fondată în 1961, cu începerea producţiei în 1965, este o filială a Vimetco N.V. (Olanda), un producător global, integrat vertical, de aluminiu primar şi prelucrat. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, cu o capacitate de producţie instalată de 265.000 de tone pe an de aluminiu electrolitic, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat.

Principala piaţă pentru produsele Alro este reprezentată de Uniunea Europeană, dar compania îşi exportă produsele în întreaga lume, în peste 50 de ţări de pe toate continentele.