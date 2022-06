O mamă a relatat o întâmplare la care a fost martoră legată de copii și părinții care cheltuiesc alocația pe care o primesc lunar.

Femeia a asistat la o dicuție între doi copii pe care a redat-o ca atare pe grupul "Părinții elevilor din România", de pe Facebook:

"Azi, au trecut pe lângă mine doi puștani de cca 10-11 ani care discutau despre intenția unuia de a-și cumpăra ceva.

Mi-a atras atenția dialogul lor:

- Cu ce-ți iei, cu alocația?

- Nu, alocația o ia mama.

- Și ce face cu ea? Pentru facultate, nu?

- Nu știu, mama știe.

- Băi, părinții ăștia care iau alocația copiilor sunt nesimțiți! Cred că e încă un subiect pe care părinții ar trebui să-l discute cu copiii lor", a scris aceasta pe Facebook.

Postarea a stârnit rapid o dezbatere, iar părerile sunt împărțite.

Unii cred că alocația trebuie dată copiilor

"Alocatia este un drept al copilului, nu un ajutor social al părinților. Mai e mult până departe"

"Eu de mult îi las alocația și bursa fetei. Are grijă de ea și își cumpără ce are nevoie la școală sau prin mall. Decât să-i tot dau 10 -20 lei tot timpul, acuma fiecare face cum consideră, nici pe mine nu mă dau banii afară din casă, dar cred că o motivează să învețe bine ca să aibă banii de bursa, are 16 ani"

Mulți au nevoie de banii dați de stat pentru cheltuielile zilnice

"Chiar dacă un părinte încasează alocația, suma pe care o cheltuiește pentru nevoile și educația copilului este cu mult mai mare.,, Nesimțitul ăla de părinte care ia alocația copilului" poate pe lângă cei 243 lei își ia și de la gură ca să îi fie bine celui mic."

"Cum adică, ce poate face un copil de 10-11 ani cu alocația? Depinde ce voia să își cumpere și banii de unde îi avea? Asta cu nesimțirea, sper că ați uitat de ghilimele...sunt părinți care câștigă minim pe economie, au rate, numai ei știu, alocația o folosesc tot pentru copil, fie că-i cumpără pâine, fie că-i cumpără chiloți."

"Alocația copilului este oferită părinților, pentru întreținerea lui, nu copilului direct, ca bani de buzunar"

"Eu nu îmi permit să-i dau fetei mele în vârstă de 10 ani să cheltuie cum consideră de cuviință acei bani. Și nu pentru că sunt nesimțită, ci pentru că alimentele sunt foarte scumpe, mai ales că încercăm să cumpărăm produse cât mai proaspete și sănătoase. Nu îmi permit să-i cumpăr haine de firmă, uneori împrumută lucruri de la mine, din fericire ne potrivim la haine. Am grijă să nu îi lipsească nimic. Cu tot respectul...nu sunt nesimțită, doar săracă, cum ar spune soțul meu."

Părinți care îi învață pe copii să economisească

"De la prima alocație, fiul meu are pusă alocația separat, întreabă mereu cât s-au mai strâns și intenționează să folosească toți banii (inclusiv cei de bursă de merit puși, de asemenea, deoparte) că avans pentru autoturismul pe care vrea să îl achiziționeze, pentru a-și câștigă independența, la 18 ani. Întotdeauna, că economist de meserie, l-am educat în spirit econom și a înțeles când am avut probleme financiare și nu am reușit să realizăm anumite obiective familiale. Nu trebuie, însă, judecați oamenii care au probleme și nu trebuie generalizat nimic, în lipsa unei cercetări de piață care să reliefeze niște rezultate evidente. Această este părerea mea"

Alocația trebuie cheltuită pentru copil, dar nu de el

"Alocația copiilor trebuie cheltuită pentru ei, dar nu de ei, sau fără să știți pe ce se cheltuiesc acei bani.

Un copil poate deveni dependent de droguri în două săptămâni. Droguri care se vând la toate colțurile mai nou. Atenție mare! Nu avem în tară o clinică/spital de dezintoxicare în adevăratul sens al cuvântului! Devine dependent în două săptămâni, nu scapă de dependență decât în ani de zile (dacă scapă).

Copilul nu trebuie să aibă acces la bani necontrolat!!!

Lucrez într-un domeniu unde se vad efectele! Cauza, e atributul părinților să o țină sub control strict (ca să nu producă efecte)!

Vă rog, petreceți timp cu familia, cu copiii dumneavoastră."

"Alocația pusă într-un cont de care copilul să beneficieze la majorat. Trezoreria are un astfel de cont dar nu numai".

"Copiii mei nu au știut de alocație decât când au aflat de la colegi, clasa a 8-a fiica mea, iar fratele ei de la ea! “Luată” la întrebări, le-am făcut un mic calcul, fără a le spune că, de când primesc alocația lor, pe card, nu s-a atins nimeni de ei, ba mai mult au făcut ”pui”! Acum fata face 17 ani și i-am explicat că la 18 ani își va primi alocația, pentru a o investi în ea. Vom vedea cum îi va gestiona!Bursă nu reușește să o strângă"