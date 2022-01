Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a evoluat luni cu Alize Cornet din Franţa, locul 61 WTA, în optimile de finală de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

La capătul unui meci dramatic, de două ore și 35 de minute, Simona Halep a fost eliminată, scor 4-6, 6-3, 4-6.

Alize Cornet ajunsese în optimile de finală în toate cele 4 Grand Slamuri, dar nu reușise niciodată să urce în sferturi. A făcut-o acum, la a 63-a prezență pe tabloul principal al unui Grand Slam!

Alize Cornet a jucat în toate Grand Slamurile din 2007 încoace!

La finalul partidei cu Simona Halep, Cornet a izbucnit în plâns, iar interviul de după meci a fost tot încărcat de emoție.

On her 63rd main draw appearance, @alizecornet is into her FIRST Grand Slam quarterfinal. The world No.61 upsets Simona Halep 6-4 3-6 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/PwlBeFTPDA— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022