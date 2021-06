Senatorul PNL Alina Gorghiu a raspuns duminica, 20 iunie, la atacul presedintelui partidului, Ludovic Orban, care a ironizat "suflul nou" din PNL cu care se lauda tabara Citu. "Suflu nou si modern inseamna sa ai curajul de a demisiona cand pierzi parlamentarele", a afirmat Gorghiu pe Facebook.

Senatoarea a mai adaugat apoi si alte explicatii ale "suflului nou" din PNL.

"Suflu nou si modern inseamna sa nu te anunti candidat la presedintia pentru 2024, stiind ca mai sunt multe etape pana la desemnarea finala si ca un astfel de anunt pripit poate ingropa PNL;

Suflu nou si modern ar insemna ca nu iei singur decizii de care apoi ajunge sa le fie rusine membrilor PNL;

Suflu nou si modern nu inseamna sa tranzactionezi soarta unor ministere importante doar pentru a-ti asigura tie sefia Camerei Deputatilor;

Sa ai suflu nou si modern nu inseamna sa le spui celor pe care i-ai pus pe liste la parlamentare sau locale sau numiti in guvern ca iti sunt datori sa te sustina. Pentru ca altfel sunt tradatori. Suflul nou si modern trebuie sa fie loialitatea celor din partid pentru PNL-ul de maine, de poimaine si de peste multi ani, nu pentru cariera unei singure persoane.

PS: Domnule Orban, dvs. cum definiti suflul nou?", a subliniat Gorghiu pe Facebook.

Reactia senatoarei vine dupa ce Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre felul sau de a face campanie, subliniind ca intotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la "suflul nou" din partid de care amintesc cei care il sustin pe Florin Citu petru sefia PNL, insa a afirmat ca acest suflu nou trebuie definit, mai ales cand in echipa sunt nume vechi ale partidului, cum ar fi Emil Boc, Alina Gorghiu sau Raluca Turcan.

"Daca se uita cineva la cei patru ani in care am condus PNL, parca chiar am adus un suflu nou. Daca te uiti la primarii alesi, daca te uiti la oamenii noi care au intrat in partid, daca te uiti la grupurile parlamentare care au foarte multi tineri, eu chiar am adus un suflu noi. Acuma, sigur ca sa vorbesti de un suflu nou cu o echipa in spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman si asa mai departe, ca sa nu fac o lista chiar, sa vorbesti de un suflu nou, ma rog, trebuie definit ce insemana un suflu nou. Stiti, eu sunt un om modern, un om care intotdeauna m-am adaptat, care am incercat intotdeauna sa vad, sa ma misc in sensul in care se misca societatea si la fel au fost foarte multi dintre colaboratorii mei si eu cred ca asa e normal, asa e firesc, orice institutie trebuie sa se adapteze", a declarat Orban.