Fostul șef al ANAF, Șerban Pop, precum și afaceristul Horia Simu s-au prezentat în fața instanței, miercuri, pentru a fi audiați în dosarul în care sunt acuzați de trafic de influență, respectiv cumpărare de influență. În acest dosar a fost achitată fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, astfel că au rămas cei doi să explice cum a fost cu banii dați de Horia Simu pentru a scăpa de acuzațiile din dosarul Cuprom.

Fostul șef al ANAF a venit tocmai din Italia – unde fugise înainte să fie condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență – iar Horia Simu, despre care existau informații că ar fi în Franța, a renunțat la dreptul la tăcere, de care s-a prevalat până în prezent. Alina Bica, fugită și ea în Italia, a transmis prin intermediul avocaților că e de acord să fie reaudiată.

Acuzațiile inițiale ale procurorilor DNA în acest dosar erau că Horia Simu i-ar fi dat bani Alinei Bica prin intermediul lui Șerban Pop ca aceasta să „îngroape” dosarul Cuprom. Alina Bica a fost achitată (decizie menținută ulterior în apel), iar Simu și Pop s-au ales pe fond cu 4, respectiv 5 ani de închisoare. Apoi a venit decizia CCR pe tema nelegalei compuneri a completelor de la Înalta Curte, pe motiv că magistrații nu ar fi specializați în judecarea faptelor de corupție, iar dosarul s-a reluat de la zero pe rolul Curții de Apel.

Aici s-au schimbat încadrările juridice în ceea ce-i privește pe pe Simu și Pop, din infracțiuni de dare/complicitate la luare de mită în cumpărare, respectiv trafic de influență. Cu alte cuvinte, Șerban Pop s-a ales cu o infracțiune mai gravă, iar procurorii spun acum că ar fi păstrat pentru el banii pe care inițial se zicea că îi erau destinați Alinei Bica.

Horia Simu și Șerban Pop susțin acum că totul a fost o „invenție” a procurorilor DNA pentru a o „lega” pe Alina Bica. Versiunea lor, pe care au adus-o la cunoștința instanței miercuri e că banii erau, de fapt, un comision pe care Simu I l-a acordat lui Pop în calitate de avocat pentru a-i vinde niște utilaje.

Horia Simu: „Nu îmi mențin declarațiile. Nu le-am retractat de prost!”

„O să încep prin a vorbi despre declarația de la începutul urmăririi penale. Vreau să înțelegeți contextul în care am dat acea declarație. Eram arestat în altă cauză, în care între timp am fost și achitat. Eram în contextul în care nu înțelegeam de ce sunt în pușcărie. Eram pentru o restituire de proprietăți în dosarul ANRP. Eram acuzat de complicitate la abuz în serviciu. Stăteam în celulă cu traficanți de droguri, aurolaci din canal. Soția mea era în ultima săptămână de sarcină, era diagnosticată cu cancer. Puteau să mă aresteze și cu 6 luni înainte și cu 6 luni după. Au decis să mă aresteze atunci. Era 2015. Am dat acea declarație după 3 zile de audieri consecutive, 12-13 ore pe zi. Mă luau de la Volintiru (n.r. - Dănuț Volintiru, fost procuror DNA) și mă duceau la Popovici (n.r. - Gheorghe Popovici, alt procuror DNA). Au zis că dacă dau declarație împotriva doamnei Bica și a domnului Pop pot să îmi văd copilul acasă. Nu am putut să scriu împotriva doamnei Bica, pentru că nu o cunoșteam și nu vorbisem niciodată, nici direct, nici prin intermediar. Au spus că dacă voi face acest lucru soția mea nu o să fie agățată în dosare. În dosarul ANRP i-au confiscat și ei lucruri și bijuterii. Și acum sunt confiscate. Tot nu am fost eliberat, pentru că domnul Popovici nu a fost mulțumit că nu am dat declarații despre doamna Bica. Și am mai stat 3 luni în arest”, a spus Horia Simu.

Omul de afaceri susține că acuzațiile procurorilor sunt „complet nefondate”.

„Cauza de la DIICOT de la care s-a pornit avea deja 2 soluții de NUP (n.r. - neînceperea urmăririi penale), o dată închisă de domnul Olaru (n.r. - procurorul Codruț Olaru, fost șef DIICOT). Era o plângere formulată de Bancpost că am fraudat Cuptom SA. Mai mult, între timp, cu jumătate de an înainte, cumpărasem de la Bancpost toată creanța, deci mă împăcasem cu ei. La momentul la care am fost arestat, Cuptom era în insolvență și se făcuse un plan de reorganizare și societatea își plătea toate datoriile. Același lucru se întâmplase și cu alte bănci, deci nu aveam de ce să mă tem. Cuprom era în insolvență din 2009, de la fosta criză. În perioada în care am fost arestat în 2015, lichidatorii au distrus tot, au vândut lichidatorii toate utilajele. Când procurorii au reținut că am dat banii lui Pop Șerban eu aveam deja o a două soluție de NUP. Am ajuns să dau declarația de care vorbesc când au scos denunțul lui Mihăilescu și au spus: tu trebuie să confirmi cele scrise aici și ești liber. Revin la domnul Pop. Lucrasem cu el că avocat, pe comercial. Colaborăm în continuare, având contracte pe firmă. Trebuie să recunosc că aveam și o nemulțumire profundă la adresa domniei sale, pentru că el mi-a spus că îmi va vinde anumite echipamente ce aparțineau unei alte firme. I-am plătit comisionul de intermediere și banii au fost buni dați. Erau 250.000 de euro, parte din comisionul pe care l-a pretins pentru intermediere. În mintea mea, asta era un dram de confort când am cedat presiunilor domnului Popovici, anume că Pop îmi luase niște bani pentru nimic. După această nu am avut relații cu Șerban Pop. Din 2015 nu am mai fost întrebat nimic despre Dosarul Cuprom. Nu am mai fost chemat să fiu audiat și nu am mai primit nicio soluție. Doi procuror șefi ai DIICOT au închis dosarul: domnul Codruț Olaru și doamna Bica, unul dintre ei fără cusur până azi. Aceeași procuroare, doamna Hosu (n.r. - Georgiana Hosu), îl deschidea din nou”, a relatat Horia Simu.

De ce și-a ieșit „din pepeni” procurorul de ședință al DNA

Omul de afaceri Horia Simu a reușit să-l scoată „din pepeni” pe procurorul de ședință când a început să spună că nici de avocați nu a avut noroc, că și ei erau pe-o mână cu procurorii. Iată cum a decurs dialogul:

„Simu: La momentul la care am fost audiat am fost asistat de avocatul Aurel Ciobanu, din păcate. Domnul Ciobanu a spus și el că dacă semnez declarația în 2-3 zile voi fi liber, el fiind prieten cu procurorul. Și tot el a spus că din cauza că nu am declarat și despre Bica Alina voi rămâne în arest până îmi revizuiesc atitudinea.

Procuror: Cum poate sa spună asa ceva?! De ce nu ați schimbat avocatul? Declarația a fost înregistrată audio-video?

Simu: Nu știu. Arăt că discuții s-au purtat în mai multe încăperi, precum și pe holuri. În antecamera domnului Popovici și în antecamera domnului Volintiru. Nu știu dacă au înregistrat 12 ore de audieri.

Procuror: De ce nu v-ați retractat declarația până azi, în martie 2022?

Simu: Putem să intrăm în motivația primului ciclu procesual...

Judecător: De ce nu v-ați retractat declarația?

Simu: De prost!

Judecător: Mai academic...

Simu: Din greșeală.

Procuror: Aveți dovada scrisă că cei 150.000 de euro sunt au constituit un avans pentru comision de intermediere?

Avocat: Mă opun!

Judecător: Suntem în România, nu în America. Eu admit sau resping întrebările.

Simu: Era vorba de un client instituțional al domnului Pop, nu pot să vă spun cine este. Dacă vă spune el...

Procuror: Ați discutat în 2014 cu Pop Șerban despre Dosarul de la DIICOT?

Simu: Nu.

Procuror: V-a solicita Pop Șerban în mod repetat o anumită sumă?

Simu: Nu pentru afacerile judiciare. El a solicitat 150.000 pentru echipamente.”

De ce a rupt-o Șerban Pop cu Alina Bica pe vremea când erau amândoi „pe val”

Șerban Pop a prezentat și el cam aceeași versiune ca Horia Simu, cu excepția faptului că nu l-ar fi „țepuit” pe afacerist pe vremea când era avocat și că îi găsise un client pentru utilaje, dar Simu era „dificil cu avocații”.

„Locuiesc în Italia, acolo fac consultanță. Natură acuzațiilor DNA mi-a afectat cariera. În mod normal aș fi început altfel declarația dar l-am auzit pe domnul Simu. Am să încep cu anul 2015, când în februarie sau marie am primit un telefon în care eram solicitat pentru o discuție la domnul procuror Popovici. L-am sunat pe domnul Chiciu (n.r. - Alexandru Chiciu), avocatul meu. Mai avusesem o experiență cu Parchetul cu un an înainte și m-am gândit să mă consult cu un avocat. Colegul meu avocatul a sunat la Parchet și mi-a spus că nu este cazul să mă însoțească la acesta audiere. Popovici mi-a solicitat să susțin un denunț formulat împotriva doamnei Alina Bica. Apreciind că sunt neadevărate declarațiile domnului Mihăilescu (n.r. - Ionuț Florin Mihăilescu, fost consilier al Alinei Bica) i-am spus acest lucru domnului Popovici. Mi-a spus să fac o confruntare la el în birou cu Mihăilescu și am acceptat. Am fost rugat să aștept pe hol până când acesta este adus. După 2 ore de așteptare în față ușii domnului Popovici, mi-a spus că confruntarea se amână și să mă duc la birou, că mă sună ei. Nu am mai primit niciun semn de la domnul Popovici până în data de 1 septembrie 2015, când am primit calitățile de suspect și inculpat”, a declarat Șerban Pop.

Fostul șef al ANAf a relatat cum a ajuns să îl cunoască pe Horia Simu și să se implice în afacerile acestuia ca avocat pe comercial.

„Pentru activitățile de consultanță urmă să primim onorariu fix pe baza unei aprecieri stabilite între Camelia Dumitru (n.r. - director comercial în firmele lui Simu și Alina Savin (n.r. - fosta asociată la casa de avocatură a lui Șerban Pop), pe volumetrie de dosare. Pentru valorificări de active din societăți sau urma să avem 10%, dacă atingem valorile pe care și le dorea domnul Simu. Cu certitudine îmi amintesc că noi am cerut aproape dublu față de ce a spus domnul Simu pe consultanță. Volumetria a fost stabilită de colegii mei. 4 avocați s-au ocupat de aceste dosare. Efortul cabinetului a fost superior sumelor plătite. Sumele se plăteau lunar în contul cabinetului și apoi erau redistribuite către avocați. Au fost unele întârzieri la plată, precum și activități care au apărut din mers și care nu au fost remunerate. Au fost și litigii în care am intrat și nu au fost plătite. Activitățile de valorificare le-am desfășurat cu un aport al cu partenerilor noștri. Motivul tensiunii dintre mine și Horia Simu a fost pe una din valorificări. În timp ce domnul Simu spune că nu s-a întâmplat, eu spun că achiziția s-a desfășurat prin altă companie, dar nu a fost remunerată. Având în vedere că anterior am avut o funcție publică aș fi refuzat elegant și aș fi închis orice contract cu domnul Simu. Totuși, aveam 2 parteneri cu care aveam o situație aparte, în sensul că ne ajutau cu cabinetul de avocatură. (…) Ei au introdus bani în companiile menționate mai devreme”, a relatat Șerban Pop.

Avocat: Ce relație aveați cu Ionuț Florin Mihăilescu?

Șerban Pop: Una de ostilitate maximă. Ne cunoșteam. Era o persoană pe care am cunoscut-o în 2011-2012 când eram președintele ANAF. El era consilier sau fost consilier al Alinei Bica. Era și motivul ruperii relației dintre mine și doamna Bica. Pe ea o cunoșteam de când era consilieră domnului Codruț Olaru. Motivul întreruperii relației cu doamna Bica a fost că în 2012 sau 2013, când încă eram președintele ANAF, pe fondul unor discuții despre domnul Mihăilescu, eu i-am atras atenția despre niște probleme și doamna Alina Bica a luat-o personal, nu a vrut să accepte niște realități. Pentru că mi-am permis să critic, s-a întrerupt acesta relație.

Acuzațiile procurorilor DNA: Cât ar fi plătit Simu să scape de un dosar DIICOT

Potrivit DNA, în anul 2014, Şerban Pop a primit de la Horia Simu suma totală de 230.000 de euro (cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară), pentru a interveni la nivelul conducerii DIICOT în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. O parte din aceşti bani ar fi ajuns la Alina Bica, prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, la acea dată consilierul ei.

„La 8 noiembrie 2014, Alina Bica, în calitate de procuror-şef al DIICOT, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (denunţător în cauză), suma de 17.500 de euro din totalul sumei de 20.000 de euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la Şerban Pop. Suma de 20.000 de euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 de euro ce a fost dată de omul de afaceri în tranşe, pe parcursul a opt luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop, pentru ca acesta să o remită în scopul menţionat”, susţineau procurorii.

DNA preciza că, în schimbul banilor primiţi, Alina Bica a determinat înlocuirea procurorului de caz şi a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate în cauză, a acţionat fără vinovăţie), în scopul pronunţării unei soluţii de clasare în dosarul în care se desfăşurau acte de urmărire penală faţă de Simu, lucru care s-a şi întâmplat ulterior.