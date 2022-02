Moldoveanul Victor Arhip a ales să joace pentru naționala Rusiei, ceea ce i-ar fi atras un potop de înjurături din partea lui Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

România a trecut de Rusia sâmbătă, pe Arcul de Triumf, scor 34-25 și a făcut un pas mare spre calificarea la Mondiale.

Unul dintre eseurile rușilor a fost marcat de Victor Arhip. Acesta este un jucător de origine moldoveană care a fost "ofertat" și de naționala României, și de cea a Rusiei. A ales Rusia pentru că joacă de 12 ani în campionatul rus, are familia acolo și, pentru că are cetățenie rusă, poate elibera un loc pentru un stranier în echipa lui.

Dar la meciul de rugby dintre România și Rusia, Victor Arhip ar fi fost înjurat de Alin Petrache, președintele Federației Române de RUgby.

Victor Arhip a scris pe Facebook

Ads

"Alin Petrache

Eu sunt mândru pentru că am luat decizia să reprezint naționala de rugby a Rusiei. Vreau sa mă explic, și să mă înțeleagă apropiații, oameni din familia de rugby. Am primit ocazia sa mă legalizez să joc pentru naționala de rugby a României. Și mi-a oferit propunerea anume Alin Petrache. Mi-a dat condiții bune, dar din mai multe puncte de vedere am refuzat.

Cât timp eram cerut, omul ăsta era foarte amabil cu mine și făcea tot efortul să mă convingă să iau parte pentru România. Dar după ce am refuzat propunerea, eu am devenit persoana nr. 1 de trădător. În fine suntem oameni maturi și înțelegem cum constau chestiile.

Eu vrea să mă explic și să mă înțeleagă lumea dimprejurul sportului. Optzeci de minute cât a durat meciul, am auzit din partea tribunei foarte multe vorbe murdare împotriva mea și a familiei mele, chiar din partea lui Alin Petrache. Eu sunt om răbdător și pot închide ochii asupra multor lucruri, dar asupra chestiei acestea ca mi-a vorbit de familia mea cu vorbe murdare niciodată!!! Părinții mei au fost la meci și ei nu merită sa audă așa prostii!!!

Ads

În fiecare popor sunt oameni proști și uitându-te la unul din ei, nu înseamnă că toți sunt la fel. Români eu vă stimez!!! Scuzați că n-am luat partea voastră. Alin, am crezut că ești un om mai deștept! Îmi pare rău că te-am cunoscut."