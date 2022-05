Trei alimente benefice pentru a avea o piele sănătoasă și tânără

Nutriția este importantă pentru menținerea unei stări bune de sănătate și pentru funcționarea optimă a organismului. O dietă nesănătoasă poate influența metabolismul, poate determina creșterea în greutate și poate afecta anumite organe, cum ar fi inima, ficatul și pielea.

Cel mai mare organ din organism, pielea îndeplinește rolul de apărare a corpului împotriva factorilor dăunători. Cercetările au arătat că anumite alimente și băuturi pot agrava unele afecțiuni comune ale pielii și pot provoca reacții alergice, în timp ce altele pot avea efecte antiîmbătrânire.

Îți prezentăm, în rândurile următoare, câteva dintre alimentele pe care ar trebui să le introduci în dieta zilnică, dacă îți dorești să ai pielea sănătoasă și tânără, cât mai mult timp:

Ouăle

Ouăle sunt printre cele mai hrănitoare alimente, reprezentând o sursă bună de proteine. Acestea se numără printre nutrienții de care corpul are nevoie pentru a se dezvolta în mod corespunzător. De asemenea, proteinele joacă un rol important în repararea celulelor și funcționarea corectă a organelor.

Colagenul este proteina cu cea mai mare prezență în organism (o treime din totalul proteinelor) și se găsește, cu precădere, în articulații și la nivelul pielii. De altfel, colagenul este cel care dictează rezistența și elasticitatea pielii.

Însă, odată cu înaintarea în vârstă, producția de colagen scade, iar consumul alimentelor care susțin sinteza acestei proteine devine obligatoriu, pentru a menține pielea sănătoasă, pentru cât mai mult timp.

Pe lângă proteine, ouăle sunt, de asemenea, bogate în vitamine, minerale, grăsimi sănătoase și antioxidanți, numărându-se astfel printre alimentele ce nu ar trebui să lipsească din dietă.

Avocado

Avocado este un aliment bogat în grăsimi sănătoase, care contribuie la buna funcționare a organismului și susțin sănătatea pielii.

Totodată, unele cercetări au arătat că avocado conține compuși care pot proteja pielea de daunele solare. Radiațiile ultraviolete sunt responsabile pentru îmbătrânirea prematură a pielii, prin apariția ridurilor și a petelor pigmentare.

Avocado este, în același timp, o sursă bună de vitamina E, un nutrient care sprijină vederea, sistemul reproducător, dar și sănătatea creierului și a pielii.

Un alt antioxidant pe care îl conține avocado este vitamina C. Pielea are nevoie de acest nutrient pentru sinteza colagenului. Printre proprietățile vitaminei C se numără și creșterea producției de colagen.

Nu în ultimul rând, vitamina C protejează pielea de daunele cauzate de soare și de factorii de mediu, contribuind la estomparea hiperpigmentării, la menținerea elasticității pielii și la calmarea arsurilor solare.

Nucile

Nucile au numeroase proprietăți care susțin sănătatea pielii. Pe de o parte, sunt o sursă bună de acizi grași esențiali (grăsimi pe care organismul nu le poate produce singur) omega-3 și omega-6.

Acizii grași omega-3 reduc inflamația din organism, inclusiv de la nivelul pielii.

De asemenea, nucile conțin zinc, un mineral esențial pentru ca pielea să își îndeplinească rolul de protecție. În același timp, zincul este necesar în procesul de vindecare a rănilor și contribuie la combaterea bacteriilor.

Nu în ultimul rând, nucile conțin vitamina B, care protejează pielea de factorii de mediu, cum ar fi expunerea la soare, murdăria, poluarea și alte impurități. Astfel, este încetinit procesul de îmbătrânire prematură. Totodată, nucile au proprietăți hidratante și calmante, contribuind la reducerea cearcănelor și a cercurilor negre din jurul ochilor, precum și la diminuarea cicatricilor.

Alimentația joacă, așadar, un rol important în menținerea sănătății pielii. O dietă echilibrată, bogată în vitamine, minerale și proteine, contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ, ajutând pielea să lupte cu factorii de mediu dăunători. În același timp, consumul alimentelor sănătoase susține sinteza colagenului, care face pielea mai rezistentă, îi asigură elasticitatea și hidratarea, încetinind astfel procesul natural de îmbătrânire.