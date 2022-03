Ce să mănânci primăvara ca să ții departe răcelile de sezon

Perioadele de tranziție între anotimpuri supun organismul nostru la un mai mare efort de acomodare, astfel că este foarte importat să îl hrănim cu alimente potrivite care să îi întărească capacitatea de apărare împotriva bacteriilor și a virușilor.

Nutriționistul Gianluca Mech ne oferă 10 alternative sănătoase din care putem alege pentru a sta departe de răcelile de sezon.

Supă de pui

Chiar dacă poate părea greu de crezut, supa de pui chiar ajută la întărirea sistemului imunitar și la combaterea răcelilor. Cercetătorii au descoperit că supa de pui ajută la încetinirea mișcării neutrofilelor. Acestea sunt celulele albe din sânge care ne apără împotriva infecțiilor, dar care sunt totodată parțial responsabile de procesele inflamatorii din organism.

Miere

Mierea este un alt aliment foarte cunoscut pentru beneficiile sale asupra organismului uman. Există studii care arată că este eficientă în prevenirea infecțiilor bacteriene și virale. Este însă extrem de important să consumăm mierea cu măsură. Una, maximum două lingurițe într-o zi. Altfel, putem avea parte de un efect opus. Conținutul ridicat de zahăr poate împiedica sistemul imunitar să își facă treaba”, explică nutriționistul Gianluca Mech.

Ads

Iaurt

Iaurtul este o sursă excelentă de proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Conține o mulțime de bacterii probiotice care ajută la protejarea sistemului imunitar.

Ouă

Ouăle conțin vitaminele D și B12, precum și minerale precum zinc, fier și seleniu. Toate ne susțin sistemul imunitar și ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor.

Ovăz

Bogați în fibre, magneziu, zinc și antioxidanți, fulgii de ovăz ajută organismul să elimine toxinele. Astfel, sistemul nostru imunitar va funcționa la parametri normali”, declară Gianluca Mech.

Ghimbir

Rădăcina de ghimbir este excelentă pentru a reduce durerea și inflamația în cazul unei răceli. Funcționează ca un antioxidant, ajutând la prevenirea dezvoltării bacteriilor din corp. Studiile arată că îmbinarea ghimbirului cu miere și consumul zilnic al unei lingurițe din acest amestec ajută la întărirea sistemului imunitar.

Ads

Kiwi

Fructele de kiwi conțin o mulțime de nutrienți esențiali, inclusiv folat, potasiu, vitamina K și vitamina C. Vitamina C stimulează celulele albe din sânge pentru a lupta împotriva infecțiilor, în timp ce ceilalți nutrienți ajută restul organismului să funcționeze corect”, adaugă nutriționistul.

Ceai verde

Atât ceaiul verde, cât și cel negru, conțin flavonoide (antioxidanți). Ceaiul verde conține în plus și epigalocatechin galat (EGCG), un alt antioxidant puternic. Acesta susține buna funcționare a sistemului imunitar.

Lămâi și portocale

Lămâile și portocalele sunt esențiale și în acest sezon. Ele reprezintă o sursă naturală de vitamina C și întăresc sistemul imunitar. În plus, vitamina C este recomandată în infecțiile tractului respirator”, mai spune nutriționistul Gianluca Mech.