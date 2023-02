Cine e sportiva din România care a făcut 80.000 de dolari în două luni, exploatându-și calitățile fizice FOTO

Alice Ardelean s-a mutat în Birmingham acum câțiva ani, din dorința de a face performanță în MMA, dar între timp a identificat o altă sursă de venituri.

E a decis să își deschidă cont pe OnlyFans și nu are de ce să regrete, din moment ce în două luni a strâns 80.000 de dolari.

"Mi-am deschis OnlyFans acum aproximativ trei ani, la cererea urmăritorilor. Îmi tot lăsau comentarii referitoare la OnlyFans, iar eu chiar nu știam ce e acest OnlyFans? Am căutat pe Google și am decis să încerc. Încă din prima lună am avut un succes mare. Și atunci a fost momentul în care mi-am spus: asta vreau să fac.

Nu mai postez sexy pe Instagram, postez pe OnlyFans și taxez pentru asta. Lumea vorbea rău despre mine și înainte să am OnlyFans așa că părerea haterilor nu mă afectează în absolut niciun fel. Aș fi prostuță să mă afecteze părerea unor oameni atât de banali. Dar ideea e că din părerile oamenilor fac bani. Bune și mai ales cele rele. În ultimele două luni, am încasat din OnlyFans 80.000 de dolari. Așa că le mulțumesc din suflet tuturor", a dezvăluit ea pentru sport.ro.

Alice este pasionată de rețelele sociale și are un cont pe tik tok, care crește constant. "Pe lângă OnlyFans am un cont de TikTok 100% comedie care crește enorm. Două milioane de urmăritori. Milioane de vizualizări, cel mai mult am la un videoclip 85 milioane de vizuălizari", a mai dezvăluit ea, care a recunoscut că platforma destinată adulților i-a schimbat viața. "Înainte de OnlyFans am lucrat pe 600-800 lire pe lună. Îmi plăteam chiria și facturile. Rămâneam cu foarte puțin pe lună", a punctat ea.