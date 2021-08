România ca nație diluată de lăcomie, prostie, agresivitate

PNL / USR-Plus au ajuns la putere de o bună bucată de vreme. Mulți români și-au pus speranțe că lucrurile vor merge mai bine. Doar că în România ele sunt păsări călătoare: tot vin și pleacă de vreo trei decenii. Nici acuma n-a fost să fie. Promisiunile de odinioară s-au evaporat. Oamenii așteaptă schimbări. În special în Justiție, pensii speciale ori servicii sanitare.

Nu e zi să nu aflăm de vreo mizerie ori un abuz revoltător. Bunăoară, pe la începutul săptămânii au apărut informații despre salariul unui ins plătit din bani publici cu 105 mii de lei pe luna. Deunăzi am aflat că ministerul Culturii vrea să modifice legislatia cu privire la imobilele de patromoniu în avantajul rechinilor imobiliari. Marile dosare de corupție sunt amânate de la sine. Justiția umblă oloagă. Renumita Secție Specială e în picioare, nu i s-a întâmplat nimic. Liberalilor, deopotrivă cu UDMR pare să le convină. USR/Plus cotcodăcește în van, ministrul de resort e inutil, iar președintele moțăie plictisit într-un colt răcoros din Cotroceni.

Aparatul bugetar e enorm și plătit regește, în vreme ce de pe economia privată se iau șapte rânduri de piei.

Răul cel mare stă la pândă, încă nu i-a venit sorocul: liberalizarea energiei din vară și facturile ce urmează la iarnă. Va fi un tzunami de dimensiuni colosale pentru milioane de oameni. Piața de energie lăsată la mâna unor companii străine ne privește ca inamici. Ținta lor nu e sufletul, ci portofelele noastre. Ceaușescu ne stingea lumina și ne îndemna iarna să mai punem o haină în plus. Acuma o vom face singuri.

Nivelul infracțiunilor atinge apocalipsa. Legislația blândă cu ticăloșii poartă vina. O polițistă e luată pe capotă de un nemernic, iar judecatorul îl lasă liber. Un grup de derbedei molestează o minoră; sunt și ei liberi prin mila cadiului.

Cine se întoarce după un concediu în țară mulțumește lui Dumnezeu că încă mai are lenjerie intimă.

Când nu deraiază trenurile, iau foc locomotivele. Calea ferată se duce de râpă pentru că investițiile sunt inexistente de 30 de ani.

Nu mai vorbim de inflația venită la pachet cu scumpirea energiei. Știți cum e, o nenorocire vine mereu însoțită.

Și peste toate, se adaugă asemenea unei pături vechi, împuțite și rău mirositoare proasta creștere - urmare a lipsei acute de educație. Abandonul școlar e demn de cartea recordurilor, românii gândesc mai toți la emigrare, țara se depopulează.

Am încercat să dezvălui un petic de tablou pictat de o nație diluată de lăcomie, prostie, agresivitate.

În România suntem pe cont propriu; cât om mai fi...

