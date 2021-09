Irinel Darău, contracandidatul lui Barna și Cioloș la șefia USR PLUS: „Cum am ajuns să votăm alături de AUR moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern?”

Senatorul USR PLUS Irinel Darău, contracandidatul lui Dacian Cioloș și Dan Barna la șefia partidului, a criticat joi seara, 2 septembrie, decizia liderilor de a asocia cu „organizația extremistă” AUR pentru a iniția o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.

Totodată, Darău critică şi modul în care actuala conducere a USR PLUS a negociat formarea guvernului la finalul anului trecut, subliniind că degeaba partidul ocupă portofoliile ministeriale actuale dacă nu poate livra ceea ce a promis în campania electorală.

”Cum am ajuns în absurdul situaţiei de a vota împotriva propriului guvern? Şi nu doar de a vota împotrivă, ci de a o face semnând o moţiune alături de AUR! Am stat cu mâna la spate, pe post de balama, incapabili să promovăm reforme majore, cu piedici din partea unor parteneri de guvernare tributari unor relaţii de influenţă şi corupţie. Negocierile duse în decembrie 2020 îşi arată limitele”, a scris Irineu Darău pe un grup intern de comunicare al USr PLUS.

Postarea integrală a senatorului Irineu Darău:

O criză cere măsuri de criză!

Astazi a fost o zi clarificatoare, care ne-a arătat cum se poziţionează la start fiecare forţă politică. Avem toate elementele să luăm decizii legitime şi asumate, iar apoi să mergem până la capăt. Propun deci convocarea membrilor Comitetului Politic (CP) într-o şedinţă online, astă seară sau mâine dimineaţă la prima oră, deci înainte de şedinţa coaliţiei. Ne trebuie discuţii imediate în care să stabilim strategia partidului şi să analizăm matur fiecare cale de acţiune în parte - inclusiv retragerea miniştrilor sau ieşirea de la guvernare.

Nu avem timp să stăm cu mâinile legate!

Avem nevoie atât de decizii rapide cât şi de decizii care să implice forurile statutare. Convocarea CP în 11 septembrie nu este nici în litera, şi nici în spiritul statutului. Deşi CP trebuie convocat statutar cu 15 zile înainte, este clar că avem nevoie de o decizie politică rapidă. În acest caz de forţă majoră, toţi membrii CP pot fi convocaţi informal fără întârziere - pentru consultare mult mai devreme, pentru a decide strategia politică a partidului, astfel încât deciziile Biroului Naţional (BN) să aibă în spate o cât mai mare legitimitate.

Cum am ajuns în absurdul situaţiei de a vota împotriva propriului guvern?

Şi nu doar de a vota împotrivă, ci de a o face semnând o moţiune alături de AUR! Am stat cu mâna la spate, pe post de balama, incapabili să promovăm reforme majore, cu piedici din partea unor parteneri de guvernare tributari unor relaţii de influenţă şi corupţie. Negocierile duse în decembrie 2020 îşi arată limitele. Chiar dacă am obţinut portofolii ministeriale importante, nu am obţinut şi includerea reformelor promise în protocolul de guvernare, cu obiective pe calendar. Or, degeaba ocupăm fotoliile acelea dacă nu putem livra ceea ce am promis românilor.

Doar reîntoarcerea la democraţie ne poate da forţa pentru o schimbare.

Pentru a putea negocia în folosul românilor, pentru a fi credibil, partidul are nevoie de un scor electoral cât mai mare în 2024, care poate fi obţinut numai prin reîntoarcerea la democraţia internă care l-a consacrat şi prin promovarea competenţei.

Altfel, fiţi siguri, nu PNL sau UDMR vor plăti preţul pentru lipsa reformelor, ci noi.

Să nu uităm nici că potenţiala asociere cu o organizaţie extremistă precum AUR este în egală măsură sensibilă şi riscantă, acest pas strategic trebuind obligatoriu discutat formal în Comitetul Politic.