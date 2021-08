Decizie importantă de ultimă oră luată de Comitetul Politic al USR PLUS VIDEO

Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sâmbătă, o rezoluţie care prevede reanalizarea, după Congresele UDMR, PNL şi USR PLUS, a condiţiilor de funcţionare a coaliţiei de guvernare

Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sâmbătă, o rezoluţie care prevede reanalizarea, după Congresele UDMR, PNL şi USR PLUS, a condiţiilor de funcţionare a coaliţiei de guvernare, continuarea susţinerii acesteia şi a Guvernului, "în măsura implementării reformelor asumate" şi susţinerea"fermă" a reprezentanţilor formaţiunii în Executiv.

Conform unui comunicat al USR PLUS, Comitetul Politic al formaţiunii a decis: "reanalizarea în Comitetul Politic imediat după finalizarea congreselor UDMR, PNL şi USR PLUS a deciziilor necesare pentru îmbunătăţirea funcţionării Coaliţiei şi a actului guvernamental - analiza se va face pe baza unui raport de îndeplinire a angajamentelor de guvernare asumate în campania electorală, iar astfel de reuniuni se vor convoca bianual sau ori de câte ori situaţia politică o impune; continuarea susţinerii Coaliţiei de guvernământ şi a mandatului acestui Guvern în măsura implementării reformelor asumate prin Programul de Guvernare pe baza unui calendar precis asumat în Coaliţie în perioada imediat următoare; susţinerea fermă a reprezentanţilor noştri în Guvern şi celelalte structuri de guvernare şi mandatarea conducerii partidului de a urmări îndeplinirea angajamentelor din programul de guvernare în actuala formulă guvernamentală".

Decizia a fost luată "înţelegând că misiunea şi responsabilitatea acestei coaliţii este să asigure reformele necesare modernizării României atât acum, cât şi în 2024, luând act de blocajele care încă subzistă în cadrul Coaliţiei în ceea ce priveşte decizii asumate împreună la formarea Guvernului (cu titlul de exemplu desfiinţarea Secţiei Speciale, activarea comisiei parlamentare pentru codul electoral, depolitizarea serviciilor deconcentrate) şi văzând că, pe de o parte, există puncte din angajamentele de guvernare care au fost realizate sau care sunt în curs de realizare prin eforturile reprezentanţilor partidului în Guvern (miniştri, secretari de stat, preşedinţi şi vicepreşedinţi de agenţii), dar că, pe de altă parte, reforme importante asumate în Programul de Guvernare nu au fost încă iniţiate, în ciuda eforturilor USR PLUS, precum şi "considerând că activitatea Guvernului şi viteza reformelor trebuie îmbunătăţite pentru a stabiliza premisele pentru ca, în 2024, guvernarea de dreapta reformatoare să continue şi "constatând că Protocolul de coaliţie este slab instituţionalizat în practică şi mecanismele de rezolvare a diferendelor funcţionează dificil sau deloc", se mai menţionează în rezoluţie".

Rezoluţia a fost votată în urma prezentării unui raport privind stadiul de îndeplinire a reformelor asumate de USR PLUS în Programul de Guvernare negociat cu partenerii politici.

"O mare parte a angajamentelor sunt în faza de "organizare de şantier", altele sunt în curs de implementare, iar câteva sunt chiar duse la bun sfârşit. Totuşi, câteva dintre angajamentele USR PLUS luate în faţa electoratului şi incluse în Programul de Guvernare sunt blocate: desfiinţarea Secţiei Speciale, activarea comisiei parlamentare pentru codul electoral, depolitizarea serviciilor deconcentrate", arată raportul.

Comitetul Politic USR PLUS a stabilit că reanalizarea acestor condiţii trebuie să se facă de două ori pe an sau ori de câte ori situaţia politică o impune, pe baza unui raport de îndeplinire a angajamentelor de guvernare asumate în campania electorală şi ca prima discuţie să aibă loc imediat după finalizarea congreselor UDMR, PNL şi USR PLUS.

Comitetul Politic al USR PLUS s-a reunit sâmbătă, la Teatrul Naţional din Bucureşti, pentru prezentarea candidaturilor la preşedinţia formaţiunii şi pentru componenţa Biroului Naţional. În cursa pentru preşedinţia USR PLUS s-au înscris vicepremierul Dan Barna şi europarlamentarul Dacian Cioloş, copreşedinţi ai formaţiunii, şi senatorul Irineu Darău.

