Previziunea PSD privind rocada guvernamentală: ”Vom vedea în perioada următoare dacă va putea funcţiona o astfel de coaliţie”

Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a declarat marți, 30 noiembrie, că momentul-cheie în ceea ce privește funcționarea coaliției cu PNL este anul 2023, când cele două partide ar trebui să facă rocada la guvernare.

Despre rivalitatea Steaua-Dinamo, aşa cum a caracterizat-o liderul partidului, Marcel Ciolacu, deputatul a declarat că PSD şi PNL sunt parteneri la guvernare, au format o coaliţie, un guvern, şi şi-au asumat să treacă împreună prin aceste probleme.

Ads

”Evident că suntem concurenţi, inclusiv la alegeri, vom vedea în perioada următoare dacă va putea funcţiona o astfel de coaliţie. (..). Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când se întâmplă, eu mi-aş dori să funcţioneze până în 2024. E un moment în 2023, când ar trebui să intervină acea rotaţie. Dacă vom reuşi să trecem peste acel moment, vom reuşi să rămânem în aceeaşi formulă până în 2024”, a spus Simonis, la de la Profit TV.

Deputatul a arătat că nu PSD se poziţionează ca fratele mai mare, ci este cel mai mare partid din Parlament, ca pondere, și și-a îndemnat colegii să renunțe la criticile făcute în spațiul public.

”Dacă vorbim în perspectiva 2024, este prematur să spunem cum vom candida. Dacă păstrăm această compeţiţie ideologică, evident că fiecare partid se va poziţiona pentru a câştiga cât mai multe voturi. Noi am construit această coaliţie pentru că am înţeles cât de dramatică este situaţia (...). Dacă după ce am format această coaliţie continuăm să ne certăm unii cu alţii, s-ar putea ca oamenii să nu fie mulţumiţi de această abordare. Îndemnul meu este să bem cu toţii un ceai şi să vedem care sunt priorităţile României”, a mai spus el.

În privinţa înţelegerilor din teritoriu, Simonis a explicat că partidul a câştigat 21 de consilii judeţene şi există judeţe unde s-ar putea construi majorităţi în jurul PSD.

Liderul deputaţilor PSD a mai arătat că, atunci când s-a construit acordul, s-a lăsat libertatea ca acolo unde doresc să o facă.

”E şi devreme, ne-au despărţit multe în aceşti ani. Dacă va funcţiona această coaliţie la nivel de guvern, lucrurile se vor aşeza şi vor merge aceste înţelegeri şi la nivel de judeţe”, a mai spus el.