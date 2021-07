Rafila nu exclude o candidatura la prezidentiale alaturi de Ciolacu. Ce spune despre o infruntare cu Orban sau Florin Citu

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat vineri, 2 iulie, ca nu exclude candidatura la cea mai inalta functie in stat, in 2024, situatie in care Marcel Ciolacu ar ocupa functia de premier. Acesta a subliniat ca Ludovic Orban ar reprezenta un candidat "mai greu de infrant" decat Flotin Citu.

Alexandru Rafila a sustinut ca nu exclude o candidatura la presedintie.

"Nu exclud nimic. Cat timp sunt un om cu buna credinta si credinta in Dumnezeu nu exclud nimic, pentru ca cred ca fiecare om are datoria sa incerce sa faca ceea ce este bine pentru aceasta tara si nu trebuie sa fie o dorinta care sa exacerbeze ambitiile personale.

Daca PSD va avea un proiect de tara, aici eu am opinii personale ca trebuie sa redesteptam, sa mergem la o reconstructie care sa genereze ideea apartenentei la comunitate. Ne-am cam pierdut abilitatile astea si intelegerea faptului ca nu traim singuri. Daca reusim sa readucem niste valori care tin de comunitate, traditie, intr-un cadru modern, cred ca atunci putem sa facem si altfel de politica in Romania, putin mai relaxati, fara parti-pris-uri, fara jigniri, fara un mod individual, egoist care se manifesta in mod evident in aceasta perioada", a spus deputatul intr-o interventie la Digi24.

"Cred ca PSD are o echipa pregatita. Acceptarea unei astfel de pozitii presupune o discutie in interiorul partidului in care lucrurile trebuie asumate si precizate foarte clar, ca sa nu exista ulterior interpretari.

Nu este o tinta personala in niciun fel. Pe mine m-a onorat. Inca din iarna, domnul presedinte Ciolacu a facut aceasta nominalizare in ceea ce ma priveste. Cred ca am nevoie in continuare de acumularea unor cunostinte, nu numai de natura politica, dar si in zona economica, financiara. Lucrurile trebuie foarte bine controlate din acest punct de vedere".

Alexandru Rafila a precizat insa ca nu-si doreste sa devina premier.

"Nu am acest obiectiv personal sa devin prim-ministru. Nu e o tinta a carierei mele, dar sigur ca o astfel de propunere nu se refuza din start. Trebuie discutata, digerata de mine si colegii mei. Nu este o responsabilitate mica.

Nu-mi doresc sa devin un povestitor balcanic, ci un om responsabil si sa-mi asum si sa fac ceea ce spun", spune Alexandru Rafila.

Medicul a spus, despre o posibila candidatura la alegerile prezidentiale din 2024, ca Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu un candidat credibil si de asemenea cu un program de guvernare aplicabil si credibil.

"Participarea la o competitie, cum ar fi la functia suprema in Romania, pentru oricine este o provocare. Nu am aceasta idee dominanta, dar, in mod evident, intr-o competitie, PSD trebuie - si nu ma refer neaparat la mine - sa vina cu o persoana care sa nu adune doar voturile stangii traditionale, trebuie sa fie o persoana care sa vina cu un proiect de tara si care sa fie credibila si sa poata sa aduca la vot, pentru ca este foarte important ca lumea sa voteze si aici PSD ar trebui sa schimbe ce s-a intamplat in anii trecuti, cand o prezenta mai mare la vot era defavorabila PSD.

PSD trebuie sa vina cu un candidat care sa determine oamenii sa mearga la vot, pentru ca este un candidat credibil", a precizat Rafila la postul Digi24.

"Ce transmite Citu sunt foarte multe povesti greu de crezut si usor de demontat"



Social-democratul spune ca, daca ar candida impotriva unui reprezentant al PNL, Ludovic Orban, presedintele liberalilor, ar fi un candidat mai greu de combatut decat premierul Florin Citu.

"Domnul Orban este un candidat mai greu de combatut decat domnul Citu. Ceea ce transmite domnul Citu, din pacate, sunt foarte multe povesti greu de crezut si usor de demontat. (...) Suntem in situatia sa fim in primul rand responsabili si abia ulterior populari. Pentru ca aceasta popularitate poate sa fie de foarte scurta durata, va veni toamna, sezonul rece, ne vom confrunta cu diverse probleme".

Acesta spune ca l-ar numi "cu siguranta" premier pe liderul PSD, Marcel Ciolacu.

"Nu as avea niciun fel de ezitare. E un om dinamic, echilibrat, care stie sa negocieze si cred ca are si o experienta suficienta in zona politica incat sa poata sa gestioneze un guvern. Important nu este doar nominalizarea prim-ministrului, ci nominalizarea unei echipe. Aceasta echipa trebuie sa vina cu un program de guvernare care sa fie credibil si aplicabil", a afirmat Alexandru Rafila.