Adaptarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 la fiecare mediu este esentiala, spune deputatul PSD Alexandru Rafila invitat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Potrivit medicului, Romania mai are la dispozitie doua luni pentru a mari interesul populatiei legat de imunizare. Asta in contextul in care valul patru al pandemiei este asteptat in toamna.

"Eu totusi vreau sa ma refer la niste lucruri concrete pe care le-am citit sau le-am observat, apropo de performanta vaccinului si de impact inclusiv asupra noilor tulpini, pentru ca discutia e foarte clara momentul de fata acea tulpina indiana cu transmisibilitatea cel putin dubla fata de tulpina clasica isi face loc in Europa, isi face loc si in Romania, nu putem sa izolam Romania in context european, suntem protejati", a afirmat Rafila.

Vaccinul protejeaza impotriva noilor tulpini

In cazul persoanelor vaccinate, chiar si in cazul unei infectari cu o tulpina noua, sunt evitate formele grave de boala si decesele.

"Evitam decesele, evitam formele grave si cele care necesita spitalizare si in buna masura evitam infectia si implicit scadem si posibilitatea de transmitere foarte mult. Sunt discutii, domnule, de ce sa ma vaccinez daca oricum transmit infectia? Da, dar una este sa transmita zece persoane din zece si altceva sa transmita o persoana din zece. Este in mod evident o dificultate foarte mare in a transmite infectia din partea persoanelor vaccinate, nu o excludem, dar este mult mai mic", a transmis deputatul social-democrat.

Campanie pentru parinti, necesara

El a precizat ca ar fi facut o campanie de informare dedicata parintilor.

"Un lucru pe care eu personal l-as fi facut si care din pacate nu a fost facut, as fi facut o campanie de informare a parintilor. Nu a existat o campanie dedicata parintilor, nu putem sa excludem faptul ca parintii au ingrijorari si este normal sa fie asa, discutam de copii cu varsta intre 12 si 16 ani care fac forme usoare, care transmit mai putin decat alte categorii si sunt foarte multi parinti care cred ca ar fi dorit sa afle lucruri specifice legate de vaccinarea la aceasta categorie de varsta si nu a existat o campanie de informare, nu de promovare a vaccinului, macar de informare si sunt multi parinti care cred ca si-au pus intrebari. E bine? De ce trebuie sa imi vaccinez copilul? Sunt riscuri? Sunt lucruri care nu au fost facute si care cred ca ar fi ajutat la o campanie de vaccinare mai buna", a mai precizat Rafila.

Centre de vaccinare suficiente in Romania

El a laudat partea organizatorica a vaccinarii, dar a mentionat ca adresabilitatea nu a fost cea dorita.

"M-as referi la partea organizatorica pentru ca ideea aceasta de a se ocupa Ministerul Apararii Nationale, prin persoana domnului doctor Gheorghita de efortul logistic, a fost lucru bun si toata lumea a apreciat faptul ca au fost centre de vaccinare suficiente chiar daca la inceput a fost mai mare afluxul de doritori si au fost niste sincope, asta peste tot au fost, in Romania au fost poate mai putine decat in alte parti. Lucrurile au functionat foarte bine cu distributia de vaccin si asa mai departe, lumea s-a putut vaccina in conditii de siguranta. Dar asta este doar jumatate, degeaba organizezi perfect daca adresabilitatea nu este cea la care ne dorim sa ajungem", a explicat Rafila.

De ce a ajuns Romania la coada clasamentului

Deputatul PSD a afirmat ca, dupa ce Romania a fost in topul vaccinarii, acum a ajuns la coada clasamentului in Europa.

"Si dupa ce am fost pe locul patru in Europa, locul trei, locul cinci, eram in top, in momentul de fata suntem pe locul nostru. Pe locul nostru la indicatorii starii de sanatate, in EuroStat este penultimul loc si am ajuns si la vaccinare tot pe penultimul loc, deci nu s-a schimbat nimic. Ori chestia asta cand ajungi pe penultimul loc sa prezinti chestiunea ca pe un mare succes mi se pare undeva o fractura logica ca sa nu spun altfel. Cred ca trebuie sa fim mai rezonabili, mai echilibrati si sa transmita mesaje, nu trebuie sa ne cainam, dar nici nu trebuie sa aducem, sa transmite mesaje victorioase cand nu este cazul. E important ca avem disponibilitatea vaccinului, ca exista centre de vaccinare si cum facem sa ii aducem", a explicat Rafila.

Adaptare la categoriile sociale

El considera esentiala adaptarea campaniei de vaccinare la fiecare mediu si categorie sociala.

"Adaptarea campaniei de vaccinare la fiecare mediu urban, rural, la fiecare categorie sociala, la asteptarile oamenilor, cred ca era esentiala si este in continuare si lucrul pe care l-as spune in momentul de fata, l-as transmite in momentul de fata apropo de normalitate, de ce se intampla, valul patru este urmatorul. Avem doua luni la dispozitie, important ca aceste doua luni sa fie doua luni de succes in care sa marim sensibil interesul oamenilor pentru vaccinare. Chiar daca reverberatiile acestui efort de informare, de comunicare vor fi peste trei, patru luni tot este important pentru ca practic pregatim terenul si acest val ar putea sa fie atenuat. Eu imi doresc sa fie cat mai mic, in spitale sa poata sa trateze pacienti cu toate patologiile la timp, sistemul de sanatate sa fie pregatit in acest sens", a mai transmis Rafila.