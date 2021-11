Ministrul propus al Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat marţi, 23 noiembrie, că trebuie combătută medicaţia de acasă şi prezentarea tardivă la medic care au dus la agravarea cazurilor şi la creşterea numărului de decese.

”Să terminăm cu medicaţia asta care nu are nicio legătură cu tratamentul infecţiei şi care încă este practicată pe scară largă în România”, afirmă medicul, care precizează că, cel mai probabil, valul cinci nu poate fi evitat, dar trebuie să aibă o amplitudine cât mai mică.

”Această prezentare tardivă la medic a dus, în mod evident, la creşterea numărului de decese şi la supra-aglomerarea secţiilor de ATI. Soluţiile sunt de dezvoltare a serviciilor ambulatorii. Trebuie să ne ajute medicii de familie, să vedem ce facem cu ambulatoriile de specialitate.

Atât cât se poate, tratamentul de administrat corect în ambulatoriu şi să terminăm cu medicaţia asta care nu are nicio legătură cu tratamentul infecţiei şi care încă este practicată pe scară largă în România şi care duce la apariţia de cazuri complicate. Nefiind eficientă se ajunge ca pacienţii să se prezinte tardiv la medic”, a declarat, marţi, Alexandru Rafila.

Acesta a precizat că se referă la ”medicaţia de acasă”.

”Medicaţia de acasă, care fie este prescrisă neconform, fie nu este prescrisă de nimeni şi oamenii ”îşi fac rost” de medicamente şi se tratează singuri. Astea sunt lucrurile cele mai grave care duc la apariţia problemelor şi la mortalitatea care este incredibil de mare din România. Am fost pe primul loc în lume la numărul de decese raportate la populaţie”, a mai afirmat Rafila.

Potrivit acestuia, această neîncredere a oamenilor în sistem a făcut ca e să se prezinte foarte târziu la medic.

Ministrul propus al Sănătăţii consideră că trebuie încurajată testarea.

”Am în program creşterea accesibilităţii la testare, mai ales în mediul rural. Orice persoană care bănuieşte că este infectată trebuie să se testeze (...) Probabil, dacă am face mai multe teste am mai găsi persoane infectate şi e bine să ştim exact care este situaţia epidemiologică în orice mment, cât mai aproape de realitate”, a adăugat medicul.

Alexandru Rafila a precizat că proporţia de teste pozitive a scăzut, la 8% de la 25% cât a fost în urmă cu câteva zile.

Întrebat despre valul cinci, Rafila a afirmat: ”Pregătirile pentru valul cinci trebuie să înceapă imediat, ăsta este un lucru foarte important. Nu ştiu dacă o să evităm valul cinci dar trebuie să fie un val cu o amplitudine cât mai mică şi cu un număr cât mai mic de decese”.

