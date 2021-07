Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a fost demis de premierul Florin Citu, interimatul urmand sa il preia chiar prim-ministrul pana la numirea unui nou sef la conducerea ministerului.

Surse liberale au dezvaluit ca o discutie privind remanierea acestuia a avut loc in seara zilei de miercuri, 7 iulie, in cabinetul lui Florin Citu.

Ads

Premierul si-a justificat decizia de a-l remania pe Alexandru Nazare prin faptul ca ministrul este absent din comunicarea publica in ceea ce priveste masurile pe care le ia Guvernul Citu.

Totodata, Citu e deranjat si de faptul ca Nazare a readus in minister mai multi angajati apropiati de PSD si de Darius Valcov, pe care el ii inlaturase in 2020 in urma reorganizarii.

"Are un minister foarte important, dar comunica foarte putin. Nici la aparitii media nu sta foarte bine", ar fi spus premierul in discutia de miercuri seara.

Aceleasi surse sustin ca Ludovic Orban, actualul presedinte al PNL, s-ar opune remanierii lui Alexandru Nazare, pe motiv ca ministrul "isi face foarte bine treaba la minister".

Insa, in ciuda sustinerii de care beneficiaza seful de la Finante din partea lui Ludovic Orban, premierul pare decis sa il remanieze, astfel ca o decizie in acest sens este asteptata chiar joi.

Din primele informatii, se pare ca acesta va fi inlocuit cu Dan Vilceanu, presedintele filialei din Gorj a PNL, cunoscut in mediul politic si drept "premierul din umbra al Romaniei".

Alexandru Nazare este printre putinii ministri care nu s-au alaturat echipei Florin Citu, seful de la Finante ramanand pana in prezent de partea celor neimplicati in lupta dintre cei doi grei ai partidului.

Ministrul Finante are in spate o cariera in Parlamentul European si in diverse ministere. Astfel, din septembrie 2005 pana in septembrie 2007 a fost consilier de ministru la Ministerul Integrarii Europene si a lucrat la Parlamentul European (PE), unde a detinut urmatoarele functii: consilier in cadrul Delegatiei Partidului Democrat Liberal - Grupul Partidului Popular European (septembrie 2007 - februarie 2008); europarlamentar (decembrie 2008 - iulie 2009); consilier parlamentar la PE (august - octombrie 2009).

In perioada octombrie 2009 - aprilie 2010 a detinut functia de subsecretar de stat la Departamentul de Afaceri Europene din cadrul Guvernului, iar in intervalul aprilie - noiembrie 2010, a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Din noiembrie 2010 pana in februarie 2012, a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, iar intre 9 februarie si 7 mai 2012 a fost ministrul Transporturilor si Infrastructurii in Guvernul Mihai Ungureanu.

Ads

Nazare a facut parte din PDL incepand cu 2008, iar din 2015 face parte din PNL. In urma alegerilor parlamentare din 2012, a obtinut un mandat de deputat pe listele PDL, in circumscriptia electorala Braila. Astfel, pana in februarie 2015 a activat in grupul parlamentar al PDL, iar incepand cu aceasta data a facut parte din grupul parlamentar al PNL.

In legislatura 2012-2016, a facut parte din comisiile parlamentare pentru afaceri europene, pentru transporturi si infrastructura si pentru politica economica, reforma si privatizare, noteaza sursa citata.

A obtinut un mandat de senator in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, pe listele PNL, in circumscriptia electorala Prahova. In aceasta calitate, a fost membru al Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital, al Comisiei pentru afaceri europene si al Comisiei pentru transporturi si infrastructura. Din 24 decembrie este ministru al Finantelor, unul dintre cele mai importante portofolii din Guvernul Citu.