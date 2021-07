Alexandru Nazare, ofensiva impotriva lui Florin Citu dupa ce a fost revocat. Liberalul sustine ca demiterea e legata de faptul ca nu-l sustine pe premier la Congres

Ministrul demis al Finantelor Alexandru Nazare l-a criticat intr-un mesaj pe Facebook pe premierul Florin Citu, afirmand ca decizia de remaniere nu are legatura cu rezultatele pe care le-a obtinut la minister, ci cu faptul ca nu si-a oferit sustinerea pentru Citu la congresul din toamna.

Nazare a explicat in mesajul sau motivele pentru care a refuzat sa demisioneze, desi premierul Florin Citu a insistat in acest sens.

"Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, mentionand ca daca nu demisionez, imi va cere remanierea. O demisie, inaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat conditiile pe care Romania le-ar fi putut obtine pe pietele externe, conditii si asa vitrege.

Ieri, in timpul negocierilor, a revenit cu mesaje telefonice insistand sa primeasca demisia cat mai curand. Imediat cum am finalizat cu succes emisiunea de eurobonduri, i-am raspuns ca dupa toata munca depusa, rezultatele bune obtinute si reflectate in executia bugetara si evaluarile institutiilor financiare internationale, luand in calcul si modul in care permanent a apreciat activitatea mea si a colegilor din Ministerul Finantelor, nu consider ca as avea vreun motiv sa imi asum o demisie atat timp cat am aparat cu onestitate si buna credinta interesele financiare ale Romaniei", a notat Alexandru Nazare.

Mai apoi, ministrul demis a dezvaluit ca premierul i-a transmis ca demiterea sa nu are legatura cu rezultatele, ci cu "echipa".

"Astazi, inainte de sedinta de Guvern, mi-a confirmat ca va trimite propunerea de remaniere. Am mentionat ca remanierea nu se impune daca analizam rezultatele; a replicat ca aceasta decizie nu are legatura cu rezultatele, ci cu "echipa". Posibil s-a referit la faptul ca nu m-am alaturat echipei care sa il sustina in campania pentru pozitia de presedinte al PNL. Am considerat ca o atitudine neutra, prin prisma pozitiei de ministru de Finante, este cea mai inteleapta in raport cu interesele romanilor, cu tintele asumate de Romania si cu imaginea PNL", a mai afirmat Nazare.

Premierul Florin Citu a anuntat joi ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor. El a precizat ca a discutat cu liderii coalitiei despre aceasta remaniere, ca in cursul zilei de marti a informat despre aceasta decizie si ca a avut inca o discutie joi dimineata cu toti liderii coalitiei.