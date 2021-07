12 ministri in 9 ani: cine sunt cei care au condus finantele Romaniei, miza majora a confruntarii dintre Citu si Orban

Ministerul Finantelor ar putea juca un rol important in lupta dintre premierul Florin Citu si Ludovic Orban pentru presedintia Partidului National Liberal (PNL).

Fiind unul dintre cele mai importante si bogate ministere, ultimul buget acordat portofoliului de la Finante a fost de 3,08 miliarde de dolari, miza preluarii acestuia este una extrem de mare. Motiv pentru care insusi premierul Florin Citu a decis ca mandatul de la Finante sa fie preluat de acesta pana cand se va gasi un nou ministru. Miza: rectificarea bugetara si alocarea banilor pentru primarii liberali.

12 ministri in 9 ani

Ziare.com va prezinta mai jos cine au fost in fruntea Ministerului de Finante incepand cu anul 2012 si pana la demiterea lui Alexandru Nazare:

Bogdan Alexandru Dragoi (9 februarie - 7 mai 2012) a fost numit ministru al finantelor publice in februarie 2012, in cadrul Guvernului Mihai Razvan Ungureanu. Acesta a avut un mandat extrem de scurt de doar 2 luni, timp in care a condus negocierile cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Mondiala cu privire la Scrisoarea de Intentie aferenta programului de tip preventiv incheiat cu FMI si a Scrisorii de Intentie catre Comisia Europeana si a infiintat si supervizat departamentul de inspectie economico-financiara cu scopul monitorizarii si verificarii cheltuielilor realizate de catre institutiile si companiile de stat. Totodata, a coordonat grupul de lucru la nivel guvernamental insarcinat cu implementarea de politici fiscal-bugetare cu scopul prioritizarii cheltuielilor bugetare, precum si activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu scopul imbunatatirii colectarii de venituri prin implementarea unor noi masuri. In perioada in care a fost si ministru, a fost membru al Consiliului ECOFIN si Guvernator la Banca Europeana de Investitii. Din martie 2015, el este membru si presedinte al Consiliului de Administratie al SIF Banat-Crisana, iar din decembrie 2015 este administrator al companiilor Vrancart S.A. si Biofarm S.A.

Florin Georgescu (7 mai 2012 - 21 decembrie 2012) a avut si el un mandat scurt, de doar 7 luni, fiind numit la Ministerul Finantelor pe filiera PSD, in Guvernul Ponta. Incepand din anul 2004, detine functia de prim-viceguvernator si vicepresedinte al Consiliului de administratie al BNR. De asemenea, este profesor universitar doctor la ASE Bucuresti, conducator stiintific de doctorat.

Daniel Chitoiu (21 decembrie 2012 - 6 februarie 2014) a fost numit la Ministerul Finantelor cu un mandat de un an si doua luni. Pe 6 februarie si-a anuntat demisia, afirmand ca a hotarat sa se implice mai activ in activitatea PNL, insa adevaratul motiv care a stat la baza acestui pas a fost disputa pe care ar fi avut-o cu Crin Antonescu la acea vreme. Crin Antonescu l-a acuzat pe Chitoiu intr-o intilnire a conducerii partidului ca nu a informat partidul despre initiativa Guvernului de injumatatire a ratelor pentru debitorii cu venituri mici, masura calificata drept "de stinga" de catre liderii liberali. Antonescu i-a cerut atunci lui Chitoiu sa-si dea demisia din Guvern, in caz contrar urmind sa fie exclus din partid.

Ioana Petrescu (5 martie - 15 decembrie 2014) a fost numita in functia de ministru de finante in Guvernul Victor Ponta, functie din care a fost schimbata in decembrie 2014. "Nu ma tem ca o sa fiu schimbata din functie. Ceea ce pot sa va spun e ca atata cat e nevoie de mine voi fi acolo. 15 ore pe zi, si eu si echipa de la Finante, vom termina bugetul pe 2015 si vom adopta masurile anti-evaziune", spunea la acea vreme Ioana Petrescu.

Darius Valcov (27 august - 16 decembrie 2014 - ministru delegat pentru Buget; 16 decembrie 2014 - 20 martie 2015 - ministrul Finantelor Publice) a sustinut impozitul pe gospodarie si schimbarile din salarizarea unica si de asemenea, a sustinut reducerile de taxe, care au fost operate de Guvernul Ponta incepand cu 2015: reducerea TVA la alimente la 9%, si din 2016, reducerea TVA de la 24% la 20%. Arestat preventiv pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile de primar, senator si ministru, Darius Valcov a demisionat in mai 2015 din Senatul Romaniei si PSD Olt. Potrivit rechizitoriului DNA, in 2009, omul de afaceri Theodor Berna l-a contactat pe Darius Valcov, atunci primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus sa intervina la SC Compania de Apa Olt SA pentru ca firma sa sa castige licitatii de lucrari pentru obiective din Slatina, Scornicesti, Piatra-Olt si Draganesti, iar in schimb sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate conform contractelor de executie a acelor lucrari. In acest dosar, Darius Valcov a fost condamnat pe 8 februarie 2018 la opt ani de inchisoare cu executare si confiscarea celor 6,2 milioane de lei pe care acesta i-ar fi primit mita.

Eugen Teodorovici (30 martie 2015 - 17 noiembrie 2015) a fost Ministrul Finantelor Publice in Guvernul Romaniei condus de Victor Ponta, racolat ulterior si in Guvernul condus de Viorica Dancila, din 2018 pana in 2019. "Am discutat cu domnul presedinte Iohannis putin mai devreme, l-am propus la ministerul de Finante pe colegul meu, pe domnul Teodorovici, pentru ca a fost in Guvern, a lucrat la Finante si poate sa isi faca treaba foarte bine. Si in locul domniei sale, la Fonduri Europene, pe domnul Marius Nica. A fost pana azi secretar general in ministerul Muncii. Domnia sa va fi ministrul Fondurilor Europene", anunta atunci Victor Ponta.

Anca Dragu (17 noiembrie 2015 - 4 ianuarie 2017) a ocupat functia de ministru al Finantelor Publice in timpul Guvernului tehnocrat condus de Dacian Ciolos, fiind a doua femeie ministru al Finantelor din istoria Romaniei, ulterior a ocupat functia de director general adjunct al E.ON Romania, iar astazi este al doilea om in stat, presedintele Senatului Romaniei.

Viorel Stefan (4 ianuarie - 29 iunie 2017), membru PSD timp de aproape 28 de ani, a detinut functia de ministru al finantelor publice, inlocuind-o pe Anca Paliu Dragu, odata cu instalarea Guvernului Sorin Grindeanu.

Ionut Misa (29 iunie 2017 - 29 ianuarie 2018) l-a inlocuit pe Viorel Stefan odata cu instalarea Guvernului Tudose. El este considerat a fi promotorul "revolutiei fiscale" din 2017, care a generat ample proteste de strada. Misa a fost numit ulterior, pe 28 martie 2018, sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, insa pe data de 3 ianuarie 2019 a fost demis din functie si inlocuit de Mihaela Triculescu.

Eugen Teodorovici (29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019) a fost ministru al Finantelor in guvernul condus de Viorica Dancila.

Florin Citu (4 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2020) si-a inceput mandatul de ministru al Finantelor cu intentia de a lista la bursa CEC Bank si compania de energie Hidroelectrica, ambele detinute de statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, a doua fiind detinuta partial si de Fondul Proprietatea. Lucru acre, insa, nu s-a intamplat. Acesta a ocupat functia de ministru al Finantelor in contextul pandemiei de COVID-19 si recesiunii din 2020, iar in februarie 2020 a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis drept candidat la functia de prim-ministru al Romaniei. Insa, datorita lipsei de sustinere din partea PNL, Citu si-a retras mandatul de premier desemnat pe data de 12 martie 2020 si a fost reinvestit ca ministru al Finantelor Publice in data de 14 martie 2020 in Guvernul Ludovic Orban. In prezent este premierul Romaniei, dupa ce in data de 22 decembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Citu candidat pentru functia de prim-ministru al Romaniei.

Alexandru Nazare (23 decembrie 2020 - prezent) este investit in functia de ministru al finantelor in Guvernul Citu, insa la doar 6 luni este demis de premier. "Am predat astazi mandatul unui profesionist. Sunt sigur ca va continua ce am inceput in acest an, in special proiecte de digitalizare a ANAF si a Ministerului de Finante. Sunt multe de facut, sper ca anul acesta sa introducem e-facturare, asta inseamna venituri la buget de aproape doua puncte procentuale, cam 20 miliarde lei in plus pentru anul viitor", spunea premierul Florin Citu la preluarea mandatului de ministru al Finantelor de catre Alexandru Nazare.