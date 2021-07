Fostul ministru de Finante Alexandru Nazare a facut noi dezvaluiri despre modul in care ar functiona Guvernul condus de Florin Citu. Liberalul vorbeste despre relatia aproape inexistenta pe care a avut-o cu premierul dar si despre reforma pe care ar fi vrut sa o faca la minister si ar fi fost oprita de sase ori.

Potrivit lui Nazare, relatia cu Florin Citu s-ar fi deteriorat inca din luna aprilie, cand premierul a evitat sa discute cu ministrul, cu exceptia sedintelor de Guvern. Fostul ministru descrie cum acesta incerca sa ajunga la premier prin intermediul sefei de Cabinet, iar ultimul apel telefonic avut cu Citu a fost doar ca sa-l invite la fotografia de grup cand premierul si-a anuntat candidatura la congresul PNL.

"Dupa aceea m-a sunat premierul ca sa particip la poza. Am cantarit foarte bine situatia. Ce-ar fi insemnat sa implic ministerul de Finante in batalia din partid? I-am spus premierului: prefer sa asum o atitudine de neutralitate. I-am urat succes. (...) Luni, m-am bucurat foarte mult ca ma suna premierul. Am zis "wow", pot sa am o intalnire. M-am dus la Palatul Victoria, mi-am luat dosarul cu executia, dar premierul voia sa-mi spuna de demisie in cabinetul lui. In cabinet i-am prezentat cifrele. L-am intrebat de ce nu putem rezolva problemele, i-am zis sa detensionam situatia. Ar fi fost util sa fie o evaluare obiectiva. I-am spus sa discutam in forurile de conducere ale PNL. Era o forma de respect fata de liderii PNL", a declarat Nazare intr-un interviu pentru Aleph News.

Fostul ministru a mai dezvaluit ca a avut "foarte multe dispute" cu ceilalti ministri, majoritatea pe acte normative si cheltuieli. "Disputele n-au fost publice, le-am transat in privat. Discutiile pe buget au durat 2 luni si au fost foarte tensionate", a mai afirmat Nazare.

Reorganizarea ministerului blocata

Liberalul a mai dezvaluit in interviu ca a incercat sa sase ori sa introduca proiectul de reorganizare a Ministerului de Finante pe ordinea de zi a sedintei de guvern, insa a fost respins de fiecare data, sustine acesta.

Premierul Citu nu a dat un motiv pentru care nu a vrut reorganizarea. "M-a intrebat o data daca e urgent. I-am zis ca "da". Nu stiu ce anume l-a deranjat pe domnul Citu. Este adevarat, proiectul prevedea infiintarea Directiei Juridice a ministerului. Directia Juridica a fost desfiintata de Florin Citu", a mai subliniat Nazare.

Totodata, Nazare a scris luni, pe Facebook, pentru prima oara despre un deficit de 13 miliarde de lei aparut in urma executiei bugetare pe luna mai.

"Aceste cheltuieli trebuie obligatoriu acoperite pana la sfarsitul anului, din care cel mai mare cuantum vizeaza domeniul sanatatii. Veniturile sunt in crestere cu 23% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa, indiferent de cat de optimist este scenariul economic, cresterea veniturilor nu egaleaza acest necesar de cheltuieli", a notat Nazare.

De cealalta parte, premierul Florin Citu l-a acuzat pe fostul ministru ca se contrazice in declaratii.

"Nu as dori sa comentez declaratiile fostului ministru. Pe de o parte spune ca situatia era foarte buna, iar pe de alta parte spune ca este un deficit mare. Intai singur sa-si dea seama cum este situatia, iar apoi discutam", a declarat marti, 13 iulie, premierul.