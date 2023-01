Alexandru Marcu, proprietarul unei afaceri cu bijuterii făcute manual și al unui restaurant vegan din București, ar fi abuzat sexual mai multe minore de-a lungul ultimilor 16 ani.

Potrivit unei investigații Libertatea, bărbatul cunoștea fetele prin prisma afacerii sale, unde angaja doar tinere, fără carte de muncă, pe care le convingea ulterior să întrețină relații sexuale cu el, sau chiar să se mute alături de el și alte femei cu care conviețuia. De asemenea, victimele proveneau din medii defavorizate.

Publicația a găsit opt victime, iar șase dintre ele erau minore la momentul faptelor.

Corina avea 13 ani în 2003, când Alexandru Marcu, 26 de ani la vremea aceea și șeful ei la un stand de accesorii, a pus-o să se dezbrace în fața lui, adaugă ea. Și-a dat și el hainele jos și „a verificat cu un deget”, spune ea pentru Libertatea, dacă își pierduse sau nu virginitatea înainte să-l cunoască. Fata avea doar 13 ani și 39 de kilograme când a avut loc actul sexual. Povestește că a obligat-o să se uite la filme pornografice, să întrețină relații sexuale în timpul menstruației și să facă sex anal.

Afacerea bărbatului, care există de la începutul anilor 2000, se numește Forever Young / „Veșnic tânăr” și cuprinde un stand permanent la Universitate, în București, și un magazin în centrul Brașovului. Ulterior, Marcu și-a deschis un restaurant vegan în București, Level Up, implicându-se ca activist în mișcarea vegană și pentru drepturile animalelor.

Dintre cele șase tinere care au vorbit, una avea 10 ani, două aveau 13, alte două 16 și una 19 ani când a început abuzul.

Bărbatul le impunea fetelor să rămână singurul bărbat din viața lor, nu aveau voie nici măcar să vorbească cu alți bărbați, le cerea să nu se epileze, să nu se machieze și încerca să le convingă să se lase de școală.

Contactat de Libertatea, Alexandru Marcu a negat mărturiile victimelor.

”Este o acuzație serioasă, dar nu este o acuzație neapărat reală. Poate să fie reală, poate să nu fie reală, nu știu sigur. Din câte știu eu, toți oamenii care lucrează la noi au contracte de muncă. (...) În principiu, nu am întreținut relații sexuale cu nicio angajată de niciun fel. Ca principiu, nu are legătură cu întrebarea dvs: dacă aș întreține un raport de iubire cu cineva nu ar avea absolut nicio legătură cu faptul că ar fi angajate undeva, la mine sau în altă parte. Iubirea nu are legătură cu munca. Sunt lucruri complet diferite. (...)

Nu, din câte știu eu, nu am locuit niciodată cu minori. 2003 este un an care este absurd. Când cineva îți pune o asemenea întrebare înseamnă că caută înadins să stârnească mai mult scandal decât e nevoie”, a declarat Marcu pentru sursa citată.