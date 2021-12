Cine e Alexandru Hazem Kansou, propunerea PSD de prefect care-i va pune bețe în roate lui Nicușor Dan. Apropiat al Gabrielei Firea, exclus în trecut din PNL

Coaliția de guvernare a decis miercuri seară, 8 decembrie, că funcția de prefect al capitalei va reveni către PSD, unde, cel mai probabil, va fi numit în funcție Alexandru Hazem Kansou. Apropiat al Gabrielei Firea, și fost consilier PNL, Kansou a printre cei care au deturnat conferința de presă a lui Nicușor Dan de anul trecut.

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței coaliției de guvernare că s-a stabilit modul în care vor fi distribuite mai multe funcții guvernamentale. De exemplu, acolo unde există un președinte de CJ de la un partid, va fi și un prefect de la același partid, în timp în capitală funcția de prefect va reveni către PSD. "Este nominalizarea pe care o face PSD", a afirmat Cîțu.

Ads

Surse politice au afirmat pentru Ziare.com încă de la finalul lunii noiembrie că senatoarea Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a insistat ca Alexandru Hazem Kansou, actual director al STB, să fie noul prefect al Capitalei. După întâlnirea de miercuri seară a coaliției, sursele citate au confirmat alegerea social-democraților.

Fost liberal luat sub aripa lui Gabriela Firea

Ads

Kansou s-a făcut remarcat în februarie 2020, după ce a fost exclus din PNL, alături de un alt consilier general, de către președintele liberalilor din București de atunci Violeta Alexandru , după ce cei doi au votat bugetul Capitalei propus de Gabriela Firea. Imediat după acel moment, fostul director STB Andrei Creci a primit o funcție de conducere în primăria Capitalei ca director general al Asociației de Dezvoltare INtercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, în timp ce Kansou era răsplătit de Firea cu șefia STB.

Directorul STB s-a remarcat câteva luni mai târziu din nou, în timpu conferinței de presă ținută de către Nicușor Dan și deturnată de viceprimarul de la acea vreme, Aurelian Bădulescu. Atunci, acesta din urmă l-a bruiat continuu pe actualul primar și a adus un dulap pe care l-a pus sugestiv de mai multe ori în spatele lui Nicușor Dan.

Printre scandalagii s-a aflat și Kansou, trimis la eveniment de către Gabriela Firea. Chestionat ce caută la evenimentul respectiv, acesta a refuzat să răspundă.

Critici pentru numirea lui Kansou din tabăra liberală

Ads

Propunerea noului prefect din partea PSD a fost criticată de deputatul PNL Cristian Băcanu, care a argumentat că actualul prefect, Alexandra Văcaru, are studii aprofundate, a lucrat la UNESCO, la Curtea de Justiție a UE, la Consiliul Concurenței și că este apolitică. Cât despre Kansou, Băcanu e de părere că nu îl recomandă CV-ul pentru această funcție, criticând public această numire.

„Se zvoneşte că PSD-ul vrea să îl să aducă prefect pe domnul Hazem Kansou, un om de partid (a fost membru PNL și apoi a devenit membru PSD) al cărui CV nu îl recomandă spre a fi reprezentantul Guvernului în cel mai mare municipiu al țării. Eu vă spun cinstit, nu cred că e deloc simplu să fii prefectul Capitalei iar despre doamna Vacaru pot spune că a făcut o treabă excelentă, în special în gestionarea situației critice provocate de valul 4 al pandemiei de COVID.

Da, critic expres schimbarea din funcție a unui profesionist, la fel cum am făcut-o atunci când a fost schimbat și domnul Berbeceanu, un alt om cu un parcurs profesional ireproșabil. Capitala merită puțină stabilitate la prefectură, capitala merită profesioniști și, nu în ultimul rând, capitala merită coerență în administrație”, a afirmat Băcanu pe Facebook.

Ads

Averea lui Kansou

Conform declarației de avere din 2020 a viitorului prefect, acesta deține un teren în Tunari de 1.000 mp, are trei apartamente și deține un Mercedes Benz din 2011. Kansou mai deține ceasuri în valoare de 17.000 de euro, bijuterii în valoare de 9.000 de euro și a vândul anul trecut o casă care i-a adus în conturi 170.000 de euro. În conturi acesta mai are peste 100.000 de euro.

Elogii la adresa lui Firea. Despre Nicușor Dan: Personaj infantibil, puturos

Ads

Kansou s-a mai remarcat în ultimele luni prin numeroase elogii aduse senatoarei PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei. Pe profilul personal de Facebook, mai bine de jumătate din fotografiile publicate de acesta sunt cu Gabriela Firea. De asemenea, viitorul prefect a lansat numeroase mesaje în care compară actuala adimistrație condusă de Nicușor Dan cu cea anterioară, pe care o pictează într-o lumină bună. Mai mult, Kansou lansează și numeroase atacuri la adresa actualului primar al Bucureștiului.

„Degringolada, haosul si reaua credință trebuie să inceteze. Acest individ trebuie izolat cât mai repede pentru binele locuitorilor capitalei. Orice zi in plus înseamnă un decalaj enorm cu acest primar confuz care nu are nici măcar acces in instituțiile publice. Bucureștiul este capitala României, nu putem lăsa decizia și soarta oamenilor in mâinile unui personaj infantil, iresponsabil, puturos si lipsit de empatie față de semenii săi”, Scrie Kantou într-un mesaj pe Facebook.