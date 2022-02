Cum a ajuns Arșinel să aibă certificat de revoluționar: ”Da, domnule, vreau să se știe că nu am stat acasă”

Actorul Alexandru Arșinel (82 de ani) a fost în vizorul atenției publice zilele acestea după ce Nicușor Dan nu i-a mai prelungit mandatul de director artistic al Teatrului ”Constantin Tănase” din București.

Tot scandalul a pornit după ce Gabriela Firea a scris pe Facebook ca actorului ”i s-a făcut o mare nedreptate” și că tot ce își dorea era să ”continue pe postul de consilier artistic şi să-i înveţe pe actorii mai tineri din experienţa adunată zeci de ani pe scenă”.

Nicușor Dan a venit cu precizări ulterior și a spus că Alexandru Arșinel este în continuare actor colaborator al teatrului, doar că, în urma ”informaţiilor primite din teatru asupra activităţii sale ca director artistic” nu i-a mai prelungit acest mandat.

Mai apoi au fost dezbătute sumele de bani care îi intrau lunar în buzunar, peste 5.000 de euro, cumulate din salariul de director, salariul de actor, pensie, indemnizația de handicap, indemnizația de merit de la Ministerul Culturii și indemnizația de revoluționar. Potrivit declarației sale de avere, avea venituri anuale de peste 300.000 de lei, adică peste 60.500 de euro.

Cum a ajuns Alexandru Arșinel să aibă certificat de revoluționar

Alexandru Arșinel deține certificat de revoluționar, drept urmare primește anual 33.730 de lei, adică aproximativ 2.810 lei pe lună, și nu plătește impozit pentru casa în care locuiește.

Acesta susține că l-a primit deoarece a fost ”primul care a vorbit de la balconul Radio” și că ”nu a văzut Revoluția la televizor, ci a fost în focul evenimentelor”.

Câteva zeci de mii de români au solicitat certificate de revoluționari, iar printre cei care au cerut ulterior, în 2015, titlul de ”luptători cu rol determinant” se află și Alexandru Arșinel.

Împotriva actorului a fost depusă o contestație în 2015, pe care Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie a considerat-o neîntemeiată.

”Arşinel e un impostor, n-a avut nicio treabă cu revoluţionarii care au ocupat clădirea Radioului. A fost adus de acasă în după-amiaza de 22 decembrie 1989, a fost băgat pe o uşă din spate şi a vorbit câteva minute pe post. După aceea a plecat acasă. Nu se poate spune că a avut rol determinant“, susţinea Jan Ciochină, preşedintele Asociaţiei „Radio Libertatea 22“ de la vremea respectivă, fiind cel care l-a contestat pe Arşinel, potrivit Adevărul.

La vremea respectivă, Arșinel a fost contactat de jurnaliștii de la Adevărul și a declarat că ”nu el a solicitat certificatul, ci că ”cei de la asociație” i-au propus să trimită dosarul mai departe, ar el a acceptat fiindcă ”a vrut să se știe că nu a stat acasă”.

„E treaba lor dacă m-au contestat, sunt oameni şi oameni. Eu am fost primul care am vorbit din balconul de la Radio. Dosarul meu demonstrează că nu am văzut Revoluţia la televizor şi că am fost în focul evenimentelor. Nu eu am cerut certificat, cei de la asociaţie mi-au propus să trimită dosarul mai departe şi am zis: da, domnule, vreau să se ştie că nu am stat acasă“, spunea Arșinel, potrivit sursei citate.

Povestea a fost contrazisă de secretarul de stat al revoluţionarilor, care spunea atunci că cererile s-au depus în nume personal, fără nicio implicare a asociaţiilor.

Tot atunci jurnaliștii l-au întrebat de ce a cerut titlul de ”luptător cu rol determinant”, iar Arșinel a spus că ”orice ban contează” și că, dacă ”Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor nu i-a adus nimic, măcar așa să fie răsplătit”.

”Da, contează şi banii, cum să nu conteze dacă eu ies la pensie? Orice ban contează. Dacă Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor nu mi-a adus nimic, măcar aşa să fiu răsplătit”, a spus Arşinel în 2015.