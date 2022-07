Alexandru Arșinel ar putea rămâne fără certificat de revoluționar. Suma imensă pe care trebuie să o dea înapoi statului român

O comisie din cadrul Secretariatului de stat pentru problemele revoluţionarilor (SSPR) – o instituţie din cadrul Guvernului României – propune retragerea certificatului de revoluţionar actorului Alexandru Arşinel.

Comisia a constatat că, la Revoluţie, Alexandru Arşinel a fost prezent la Palatul Telefoanelor şi în Piaţa Universităţii ceea ce ”nu reprezintă obiective cu o importanţă deosebită care au aparţinut regimului totalitar”.

”Se constată că domnul Alexandru Arşinel nu îndeplineşte condiţia pentru a deţine Certificatul – LRD (Luptător cu Rol Determinant – n.r.), în sensul că în perioada 14-22 decembrie 1989 nu a avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nu şi-a pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, nu a ocupat şi nu a apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, respectiv până la ora 12.10 a zilei de 22 decembrie”, se arată în documentul SSPR, prezentat de G4Media.

Arşinel şi-a obţinut certificatul de revoluţionar şi în urma declaraţiilor mai multor martori printre care Victor Socaciu şi Vasile Moraru care au precizat că, în zilele Revoluţiei din decembrie 1989, l-au văzut la Televiziune şi Palatul Telefoanelor.

Dacă instanţa îi va retrage ceritificatul de revoluţionar, Alexandru Arşinel va pierde mai multe privilegii: indemnizaţia de revoluţionar – LRD de 2810 lei pe lună, scutiri de taxe şi impozite. În plus, SSPR ar putea să îi ceară să dea înapoi banii primiţi din 2015 până în prezent. Astfel, artistul va trebui să restituie toate sumele primite de la stat din 2015 până în prezent, adică în jur de 50.000 de euro.

„Eu am fost primul care am vorbit din balconul de la Radio. Dosarul meu demonstrează că nu am văzut Revoluţia la televizor şi că am fost în focul evenimentelor. Nu eu am cerut certificat, cei de la asociaţie mi-au propus să trimită dosarul mai departe şi am zis: da, domnule, vreau să se ştie că nu am stat acasă. Contează şi banii, cum să nu conteze dacă eu ies la pensie? Orice ban contează. Dacă Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor nu mi-a adus nimic, măcar aşa să fiu răsplătit“, spunea Arşinel în 2015, pentru Adevărul.