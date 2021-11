Una dintre cele mai nonconformiste vedete din România, Alexandra Stan, a făcut din nou declarații incendiare.

Invitată la podcast-ul lui Dj Gojira de la Happy Fish, vedeta a mărturisit că a fost aproape să-și facă cont pe o platforma interzisă minorilor.

În trecut, Alexandra Stan a recunoscut ca este bisexuală și a făcut sex în grup.

Acum, cântăreața este proaspăt divorțată după ce s-a despărțit de soțul său la cinci luni dupa nuntă.



"Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei. Aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie In bed with Alexandra Stan…

Toată lumea vrea s-o vadă pe Alexandra Stan in pat. Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe. De ce să nu fac fantezia oamenilor?

Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa…am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie.

Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno", a spus Alexandra Stan la padocast-ul "Aproximativ Discuţii" de la HappyFish TV, cu DJ Gojira.

Vedeta a dezvăluit și ce colegă de scenă ar vrea lânga ea în pat în cazul în care și-ar face platformă de videochat.

"Cine de la noi, din piață, o să vină în pat cu mine, pe platforma mea de videochat?! În afară de Loredana... eu o vreau pe Antonia, logic. Crezi ca ar veni Antonia cu mine în pat? Nu", a mai declarat Alexandra Stan la poadcast-ul "Aproximativ Discuţii" de la HappyFish TV, cu DJ Gojira.

Dezvăluirile cântăreței sunt de la 1:58:45



Alexadra Stan și Dj Gojira. Sursa video: Youtube / HappyFish TV