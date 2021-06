Cantareata Alexandra Stan s-a casatorit!

Fericitul eveniment a avut loc pe malul marii, la Constanta, unde au fost prezenti doar cei apropiati.

"Nu am vrut sa sochez, ci sa va suprind placut. Am avut alaturi familia si nasii, atat", a spus artista pentru revista VIVA.

Alexandra Stan a trecut prin clipe teribile acum sapte ani dupa ce a fost batuta cumplit de fostul iubit.

" A inceput sa ma injure si sa dea in mine, sa se duca spre Valu spre parintii mei si sa ma lase in camp acolo, stiti s-a rupt filmul. Tin minte doar ca eram ca un caine din ala batut si am incercat sa fug, cred ca avea 80 la ora si am tras de volan si am incercat sa trag frana de mana ca am vrut sa cobor din masina pentru ca eram deja plina de sange.

Eram in dreapta si tot imi dadea cu pumnul si si-a oprit el masina, am coborat si am alergat pe mijlocul strazii", a povestit solista pentru Stirile PRO TV.

Cantareata a povestit recent la Kanal D ca este bisexuala si ca a experimentat sexul in grup.

"Am avut intr-adevar experiente: eu, cu un barbat si inca o femeie. Dar, in momentul de fata nu as simti sa fac chestia asta. Pentru ca acum sunt asa pe un drum al meu, spiritual si profesional. Si simt ca energia asta sexuala daca mi-o pierd, nu se mai manifesta niste lucruri, simt ca este pretioasa, simt sa o tin pentru mine, nu tin sa fac asta cu nimeni", a spus artista la emisiunea lui Denise Rifai, in aceasta primavara.

Originara din Constanta, Alexandra Stan a devenit celebra cu melodia "Mr. Saxobeat", care s-a bucurat de un succes international enorm, devenind un hit.